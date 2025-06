Calcio a 5: la Meta Catania vince una partita infinita contro il Genzano. Finale scudetto contro Napoli

Tutto il bello del futsal in 50 incredibili minuti. La Meta Catania batte dopo i supplementari il Genzano nella decisiva gara -3 delle semifinali scudetto, con in palio un posto nella finalissima tricolore, dove ad attendere c’era già il Napoli.

In Sicilia la partita è clamorosa. I padroni di casa partono a fionda: Salamone apre subito le marcature, poi l’autorete di Fusari consegna il 2-0 all’intervallo agli etnei. Partita chiusa? Neanche per sogno. Botta e risposta sull’asse Silvestri-Nem: si val sul 3-1. Gli ospiti si sbloccano.

Al 26′ Turmena fa autogol e in meno di sessanta secondi Brunelli cala la rete del pareggio, mentre la mossa di Micheletto da portiere di movimento per i laziali produce dividendi.

Al 28′ Turmena si scatena riportando avanti i catanesi, che però al 34′ vivono un’azione nella quale Salamone è costretto a salvare con la mano sulla linea di porta in un’azione d’attacco che il Genzano aveva preparato al meglio. Salamone viene espulso, Micheletto mette a referto il punto del 4-4: si scatena una rissa, vengono allontanati Timm e lo stesso Micheletto.

La gara è in parità si va ai supplementari. Dopo il break, Genzano riparte a spron battuto: Siddi con la zampata del 4-5 per il primo vantaggio ospite, ma Pulvirenti al 43′ risistema le cose sul 5-5. La Meta Catania superato lo spavento diventa incontenibile.

Siqueira prima della fine del primo tempo supplementare griffa il 6-5 che, nel secondo extratime, diventa 7-5 e 8-5 con Turmena e Anderson, con il Genzano che sulle gambe prova il tutto per tutto senza riuscire però a superare la difesa dei padroni di casa.

Meta Catania in finale. Esplode l’entusiasmo del pubblico siciliano: per la seconda volta in due anni, l’ultimo atto sarà fra la Meta Catania e il Napoli, i catanesi proveranno a confermare il titolo vinto l’anno scorso mentre i partenopei proveranno a scucire il tricolore dal petto dei rivali.

SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) META CATANIA-SANDRO ABATE 3-2 d.t.s. (gara-1 1-2, gara-2 9-0)

2) ROMA 1927-ECOCITY GENZANO 3-4 (6-7 d.t.s., 3-2)

3) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 4-1 (1-0)

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 7-2 (4-3)

SEMIFINALI – GARA-3

X) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 8-5 (gara-1 1-2, gara-2 2-0)

Y) FELDI EBOLI-MOMAP NAPOLI FUTSAL 3-4 (1-3)

FINALE (gara-1 21/06, gara-2 25/06, ev. gara-3 28/06)

META CATANIA-MOMAP NAPOLI FUTSAL