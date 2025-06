Calcio a 5: il quadro delle semifinali playoff. Meta Catania e Genzano salgono sul treno scudetto

Il quadro delle semifinaliste dei playoff della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è completo. Dopo le decisive gare -3 in programma, per i quarti di finale, lo scenario per la lotta al tricolore si è delineato.

Nel duello fra la Meta Catania e la Sandro Abate, a spuntarla – in casa – sono i siciliani, che si impongono 3-2 ai supplementari grazie alla zampata di Bocao, che in precedenza, con il suo autogol, aveva temporaneamente fissato il risultato sul 2-2 di fatto mandando la gara all’overtime.

Zampata esterna pesantissima del Genzano, che batte 3-4, la Roma in una partita pazza con continue rimonte e controrimonte. Decisive per gli ospiti, le griffe del 3-3 di Siddi, a meno di tre minuti dalla fine, e di Brunelli, a tempo scaduto nel caos finale della partita, con addirittura due espulsi per i giallorossi.

Di seguito gli accoppiamenti e il calendario delle semifinali della Serie A 2024-2025 di calcio a 5, che inizieranno con gara -1 fra il 7 e l’8 giugno prossimi.

SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – GARA-3 – 01/06

1) META CATANIA-SANDRO ABATE 3-2 d.t.s (gara-1 1-2, gara-2 9-0)

2) ROMA 1927-ECOCITY GENZANO 3-4 (6-7 d.t.s., 3-2)

3) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 4-1 (1-0)

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 7-2 (4-3)

SEMIFINALI (gara-1 07-08/06, gara-2 12-13/06, ev. gara-3 14-15/06)

X) META CATANIA-ECOCITY GENZANO

Y) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI

FINALE (gara-1 21/06, gara-2 25/06, ev. gara-3 28/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y