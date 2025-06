Calcio a 5, Genzano e Napoli piazzano la zampata in gara-1 delle semifinali scudetto

Le semifinali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si sono ufficialmente aperte con le rispettive gare-1 dei duelli in tabellone che hanno consegnato agli appassionati e agli addetti ai lavori i primi esiti dai campi. Il Napoli si è imposto in rimonta per 3-1 contro la Feldi Eboli. Partenopei capaci di ribaltare la situazione, dopo il vantaggio esterno di Selucio, grazie alle griffe nella ripresa di Borruto, Bolo e De Luca.

Risultato più stretto, 2-1, quello con cui il Genzano l’ha spuntata contro la Meta Catania. Botta e risposta sull’asse Fusari-Podda nel primo tempo, mentre nella seconda parte del match è stata la zampata di Lara a indirizzare il match.

Le gare-2 delle semifinali, a campi invertiti, sono in programma fra il 12 e il 13 giugno: Napoli e Genzano, pur essendo in trasferta, hanno già dei match point per la finalissima a disposizione. Feldi Eboli e Meta Catania cercheranno di tenere vive le eliminatorie.

SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) META CATANIA-SANDRO ABATE 3-2 d.t.s (gara-1 1-2, gara-2 9-0)

2) ROMA 1927-ECOCITY GENZANO 3-4 (6-7 d.t.s., 3-2)

3) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 4-1 (1-0)

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 7-2 (4-3)

SEMIFINALI – GARA-1 (gara-2 12-13/06, ev. gara-3 14-15/06)

X) ECOCITY GENZANO-META CATANIA 2-1

Y) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 3-1

FINALE (gara-1 21/06, gara-2 25/06, ev. gara-3 28/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y