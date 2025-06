Calcio a 5, Catania espugna il PalaVesuvio e piega il Napoli in gara-1 della finale Scudetto

Vittoria dal peso specifico importante per il Meta Catania in gara-1 della finale Scudetto contro il MoMap Napoli. Gli etnei si sono imposti 2-0 sul campo del PalaVesuvio, mettendo una serie ipoteca sulla conquista del titolo tricolore di quest’annata. Uno stop che non ci si aspettava dalla formazione allenata da Fulvio Colini e ora vedremo il 27 giugno al PalaCatania cosa accadrà.

Nel primo tempo lo score resta sullo 0-0 nei primi sei minuti. I padroni di casa provano a trovare la via della rete, ma il vantaggio si concretizza per Catania: punizione calciata dalla distanza da Turmena che colpisce il montante, il rimbalzo gli è favorevole perché il pallone finisce sul suo sinistro e il tiro è sotto la traversa e imparabile. Il Napoli accusa il colpo. Poca attenzione nella gestione del possesso di palla: Borruto perde malamente il controllo della sfera e Giovanni Pulvirenti al 13’18” raddoppia tra le fila siciliane.

Il giocatore del Napoli prova riscattarsi, ma non è serata e il palo colpito poco dopo è un po’ il manifesto di un match stregato. Formazione partenopea che rischia di andare sotto 0-3, sulla conclusione di Musumeci, ma Bellobuono ci mette una pezza.

Nella ripresa ci si aspetta un Napoli arrembante, ma non è così. Catania sa addormentare il gioco, costringendo Colini a cambiare un po’ le carte in tavola, optando per Vavà come portiere di movimento. Ancora capitan Musumeci va vicinissimo al tris, mentre Bolo chiama in causa Siqueira, costretto a un intervento difficile. Non accade più nulla e lo score di 0-2 è definitivo.