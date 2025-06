Calcio a 5: arriva gara -2 delle finali. Meta Catania per confermarsi, Napoli per riaprire la serie

Le finali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 stanno vivendo il loro apice in questa coda del mese di giugno che mette in palio il titolo tricolore del futsal nostrano.

Dopo gara -1, vinta 0-2 in trasferta da una perentoria Meta Catania sul campo del Napoli, la situazione è chiara, verso gara-2, in programma il prossimo 27 giugno: se i siciliani vinceranno fra le mura amiche si riconfermeranno sul trono nazionale, se invece a spuntarla dovessero essere i partenopei tutto si rimetterebbe in gioco con la “bella”. Gara -3, in programma eventualmente, il 29 giugno.

Napoli dovrà trovare il modo di fare gol, perché la fase difensiva degli etnei è stata incredibile, tanto da lasciare a bocca asciutta i rivali.

Dall’altro lato una Meta Catania che fiuta la chance di riconfermarsi e che davanti al proprio pubblico di solito sa essere letale.

Sul piatto ci sono tanti elementi: vedremo quindi chi in 40 minuti sarà in grado di mettere in campo più organizzazione, idee, coraggio e forza di reagire in base ai vari episodi che influenzeranno certamente l’andamento di una partita che può già essere decisiva.

Pulvirenti, Turmena e Musumeci da una parte, Borruto, Bolo, Guilhermao dall’altra: la forza dei titolari, ma anche la lunghezza delle panchine e le scelte degli allenatori. Tutto è apparecchiato per una gara -2 che si preannuncia emozionante.