Bublik sincero su Sinner: “È su un’altra dimensione. Tutti stiamo aspettando la finale che vogliamo…”

Si è interrotto ai quarti di finale il fantastico percorso di Alexander Bublik al Roland Garros 2025, dopo la netta sconfitta in tre set (6-1 7-5 6-0) con il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il kazako può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto per la sua esperienza parigina, in cui ha centrato il miglior risultato Slam della carriera battendo peraltro contro pronostico due top10 come Alex De Minaur (rimontando due set di svantaggio) e Jack Draper (3-1).

“Ovviamente non è facile. Gioca molto veloce, con intelligenza. Finisce tutte le sue partite in meno di due ore, quindi fisicamente è al massimo livello come potete vedere. Non sono l’unico a cui ha rifilato un 6-0. Gli auguro buona fortuna. Merita di essere dov’è. Ora stiamo aspettando la finale che tutti vogliono vedere“, le sue parole in conferenza stampa su Sinner dopo il match di ieri sul Philippe Chatrier.

“Onestamente non ricordo tutti i precedenti nel dettaglio. Abbiamo giocato sull’erba a Halle due anni fa, la prima volta l’ho affrontato a Dubai nel 2021. Da allora è migliorato tantissimo, ha raggiunto grandi traguardi nella sua carriera e si merita il n.1 del mondo. Ha vinto più titoli Slam, qualcosa che solo in pochi possono raggiungere. Come ho già detto tante volte, è in un’altra dimensione sotto ogni aspetto del gioco“, ha aggiunto Bublik.

Sugli aspetti positivi della partita in prospettiva futura: “Affrontarlo ancora è stata una bella esperienza, cerchi di trarne qualcosa di positivo. Ho visto che nel secondo set alcune delle cose che facevo gli davano fastidio, quindi questo mi dà un po’ di speranza per le prossime volte contro giocatori simili, di alto livello. Questo è ciò che conta per me. Il suo tennis ha già dimostrato tutto. E ci sarà ancora per molti anni“.