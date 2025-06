Bublik-Medvedev oggi, Finale ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 22 giugno, andrà in scena la finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca il titolo se lo contenderanno il kazako Alexander Bublik e il russo Daniil Medvedev. Una sfida inattesa alla vigilia, frutto del percorso straordinario soprattutto dell’eccentrico e talentuoso Bublik.

Il kazako, infatti, nel proprio percorso ha ottenuto un successo molto prestigioso contro il n.1 del mondo, Jannik Sinner. L’altoatesino, campione del 2024, sperava di replicare, ma non ha avuto il tennis per contrastare le giocate di un tennista in grande forma e soprattutto molto a proprio agio sull’erba tedesca, ricordando la sua vittoria nel 2023 su questi campi.

Allo stesso modo, però, Medvedev è riuscito a piegare in semifinale il n.2 del seeding, Alexander Zverev. Una vittoria sofferta e lottata in cui il russo ha messo in mostra le proprie qualità di gran lottatore, trovando le soluzioni per disinnescare il grande servizio del tedesco. L’ultima vittoria di Daniil nel massimo circuito risale a Roma del 2023 e c’è voglia di interrompere il digiuno.

La partita tra Alexander Bublik e Daniil Medvedev, finale del torneo ATP500 di Halle, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la cronaca del match.

BUBLIK-MEDVEDEV OGGI FINALE ATP HALLE 2025

Domenica 22 giugno

OWL Arena – Inizio 12.30

K. Krawietz/T. Puetz vs S. Bolelli/A. Vavassori (1)

Non prima delle 15.00

A. Bublik vs D. Medvedev (3)

PROGRAMMA BUBLIK-MEDVEDEV ATP HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv