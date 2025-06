Bublik-Khachanov oggi, semifinale ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

Per strano, ma non troppo, che possa sembrare, la semifinale tra Alexander Bublik e Karen Khachanov è in realtà un derby moscovita. Entrambi sono nati nella capitale russa, anche se da quasi un decennio il primo rappresenta il Kazakistan.

Caccia alla terza finale 500 per Bublik, che nei quarti ha ulteriormente confermato il proprio stato di forma battendo, dopo Sinner, anche Machac, mentre per Khachanov sostanzialmente pochi problemi nell’eliminare Etcheverry e rincorsa al ritorno in una finale ATP che gli manca da ottobre. E, ironia della sorte, era un 500 anche quello (Vienna).

Il match tra Alexander Bublik e Karen Khachanov sarà il secondo di singolare (e terzo comprendendo anche il doppio) dalle ore 15:00, in pratica a seguire di Medvedev-Zverev. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus (tasto verde), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO BUBLIK-KHACHANOV, ATP HALLE 2025 OGGI

Sabato 20 giugno

OWL Arena

Ore 12:30 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [1]-Cabral (POR)/Miedler (AUT) [Q] – Semifinale doppio

NP Ore 15:00 Medvedev [3]-Zverev (GER) [2] – Semifinale singolare

A seguire Bublik (KAZ)-Khachanov [8] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus (tasto verde)

