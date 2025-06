Brutte notizie per l’Italia: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini danno forfait al Queen’s

Come preventivabile, sono arrivati in maniera ufficiale i forfait di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al torneo ATP 500 che si giocherà sull’erba outdoor del Queen’s Club di Londra la prossima settimana: entrambi i tennisti azzurri non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e preferiscono preservarsi in vista di Wimbledon.

Matteo Berrettini si era ritirato prima a Madrid e poi a Roma, aveva saltato il Roland Garros, ma ciò non era bastato a recuperare completamente, e la settimana scorsa era arrivato il forfait a Stoccarda, a cui si aggiunge ora quello al Queen’s: a Wimbledon non sarà tra le teste di serie.

Lorenzo Musetti, invece, aveva accusato problemi nel corso della semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed era stato costretto a ritirarsi: subito era arrivato il forfait a Stoccarda, e, dopo la conferma di una lesione muscolare, anche per lui ora si aggiunge quello al Queen’s: a Wimbledon l’azzurro deve difendere la semifinale del 2024.