Brescia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2025: orario gara-3, tv, programma, streaming

La Serie A di basket ritorna in campo quest’oggi, martedì 17 giugno, per la gara-3 della finale scudetto 2025 tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia. Si scende in campo al PalaLeonessa – inizio del match previsto alle ore 20:30 – dopo le prime due sfide disputate alla Segafredo Arena.

La Virtus Bologna ha già a disposizione il primo match-point per chiudere la pratica e cucirsi lo scudetto sul petto per la diciassettesima volta nella sua storia a quattro anni di distanza dall’ultimo successo datato 2020-2021. I bianconeri hanno rispettato il fattore campo in entrambe le sfide disputate tra le mura amiche, dove Tornike Shengelia e Matt Morgan hanno trascinato i bianconeri a suon di punti pesanti portando così la contesa sul 2-0.

La Germani Brescia invece si trova letteralmente spalle al muro, con la squadra di coach ‘Peppe’ Poeta che deve per forza vincere questa sera per provare ad allungare la serie almeno a gara-4 ed evitare di incappare nel cosiddetto ‘sweep’ (“cappotto” in inglese, ndr). L’allenatore campano spera di poter contare sul recupero di Ndour infortunatosi in gara-1, con Amedeo Della Valle e Miro Bilan che proveranno a guidare i compagni in una partita da ‘dentro o fuori’.

Palla a due che verrà alzata al PalaLeonessa di Brescia – completamente sold out – questa sera alle ore 20:30. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa gara-3 della finale scudetto di basket 2025!

CALENDARIO FINALE SERIE A BASKET 2025 OGGI

Gara-3

Martedì 17 giugno

Ore 20:30 Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA BRESCIA-VIRTUS BOLOGNA GARA-3 FINALE SERIE A BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti sul Nove (Canale del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport