Brescia-Trapani oggi, Serie A basket 2025: orario gara-3, programma, tv, streaming

Terzo giro di gare per le semifinali scudetto in Serie A. E da Trapani ci si sposta a Brescia, con il Palaleonessa che sarà il palcoscenico della terza (e ultima?) sfida tra le due formazioni. I ragazzi di Peppe Poeta tornano sul parquet amico forti del 2-0 ottenuto al Palashark e puntano a chiudere subito i giochi, mentre per Repesa c’è l’obbligo di un doppio successo in Lombardia per restare in corsa.

Stravolti i pronostici della vigilia, con Brescia che si è imposta per due volte consecutive sul campo di Trapani e ha, così, conquistato due match point da giocarsi sul parquet amico per conquistare la prima finale della sua storia in Serie A. Della Valle, Ivanovic, Ndour e Bilan hanno fatto la differenza, mentre in casa Shark sono mancati i punti pesanti di Notae e di Galloway in gara-2 per pareggiare la serie.

Gara-3 tra Germani Brescia e Trapani Shark si giocherà oggi dalle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Mercoledì 4 giugno

Ore 20:45 Germani Brescia-Trapani Shark – Diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2

Diretta tv: DMAX (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport