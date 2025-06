Brasile-Italia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, canale tv, streaming

Oggi domenica 8 giugno (ore 15.00) si gioca Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche concluderanno la propria trasferta a Rio de Janeiro fronteggiando le padrone di casa: dopo aver infilato tre vittorie (3-0 contro USA e Corea del Sud, 3-2 contro la Germania), le azzurre andranno a caccia del poker contro la sempre quotata formazione verdeoro in uno degli scontri diretti di maggiore impatto in campo internazionale.

Si preannuncia una sfida di grandissima caratura al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dove l’Italia proverà a difendere la propria imbattibilità e a muovere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Il CT Julio Velasco tornerà a puntare su tutte le titolari: l’opposto Paola Egonu ha giocato contro la Corea del Sud dopo il malessere prima della sfida alla Germania, Alessia Orro sarà in cabina di regia, Myriam Sylla di banda probabilmente affiancata da Alice Degradi, al centro Anna Danesi e Sarah Fahr, la schiacciatrice Myriam Sylla, Monica De Gennaro il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Domenica 8 giugno

Ore 15.00 Italia vs Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.