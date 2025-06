Brasile 2014: crolla parte dello stadio a San Paolo, tre morti

Tragedia in Brasile dove al nuovissimo stadio Itaquerao di San Paolo è crollata una parte della copertura metallica che ha ucciso tre operai al lavoro per la sua ultimazione: sono da accertare le cause della tragedia perchè ancora non si apprende se il crollo sia dovuto ad un cedimento strutturale oppure ad una manovra errata di una gru del cantiere.

Lo stadio dovrebbe ospitare la partita inaugurale dei Mondiali 2014, in programma il 12 giugno tra il Brasile e una delle avversarie che usciranno dai sorteggi dei gironi il prossimo 6 dicembre.

La struttura durante i Mondiali avrà una capacità di 68.000 posti (ridotta a 48.000 al termine della competizione iridata ndr) potrebbe vedere i lavori protrarsi ben oltre la dead line imposta dalla Fifa che vorrebbe gli impianti pronti entro la fine del 2013.

