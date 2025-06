Bradley Wiggins: “Ero un tossicodipendente funzionale, Armstrong fonte di ispirazione e supporto”

Bradley Wiggins ha ammesso in un’intervista a The Observer di essere diventato dipendente dalla cocaina dopo essersi ritirato nel 2016: “Ero un tossicodipendente funzionale. La gente non se ne accorgeva. Ero fatto quasi sempre e lo sono stato per molti anni. Ho capito di avere un grosso problema e sapevo di dover smettere: sono fortunato ad essere qui“.

Le rivelazioni fatte un mese fa dal vincitore del Tour de France 2012 hanno indubbiamente fatto molto discutere e l’ex ciclista britannico si è soffermato su un altro aspetto durante un’intervista concessa a BBC Radio 5 Live, dichiarando che Lance Armstrong è stato fondamentale nel supportarlo a uscire dalla tossicodipendenza:

Bradley Wiggins si è espresso con gratitudine nei confronti dello statunitense: “Lance è stato molto buono con me, è stato una fonte di ispirazione e di supporto costante per me, ed è uno dei fattori principali per cui mi trovo in questa posizione, sia mentalmente che fisicamente. Gli sono molto grato per questo”.

Wiggins ha affermato di parlare quasi tutti i giorni con l’americano, a cui sono state revocati per doping i sette trionfi al Tour de France: “Lavoro per lui“. Sarà infatti presente al prossimo Tour de France per contribuire al podcast di Lance Armstrong, “The Move“.