Boxe, Vasil Lomachenko annuncia il ritiro agonistico

L’ucraino Vasiliy Lomachenko annuncia il ritiro agonistico dal mondo della boxe a 37 anni: l’ucraino, classe 1988, in carriera da dilettante ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, due Mondiali ed un Europeo, mentre da professionista (dal 2013) ha conquistato titoli mondiali nei pesi piuma, nei superpiuma e nei leggeri.

L’annuncio dell’addio al quadrato arriva tramite un video pubblicato sui social, in cui Lomachenko afferma: “Sono grato per ogni vittoria e sconfitta dentro e fuori dal ring. Sono grato che, mentre la mia carriera volge al termine, ho acquisito chiarezza sulla direzione che una persona deve prendere per ottenere la vera vittoria, non solo sul ring“.

Prosegue l’ormai ex pugile ucraino: “Ringrazio Dio per i miei genitori onesti, meravigliosi e gentili per la loro cura, amore e calore che ho sentito per tutta la mia vita. Mio padre mi ha insegnato non solo la boxe, ma anche a essere un modello per i miei figli“.

Un pensiero alla famiglia: “Ho fatto molti errori nella vita e in palestra, ma lui era sempre al mio fianco, correggendomi quando necessario. Ho molti bei ricordi. Una dedica alla mia famiglia sempre vicina, sempre al mio fianco. Avete condiviso le mie vittorie e avete sentito il dolore delle mie sconfitte. Quelle perdite ci hanno solo reso solo più forti“.