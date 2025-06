Boxe, tutto sui campionati italiani 2013 di Galliate

Partono oggi a Galliate i 91° Campionati Italiani Elite in programma nella città piemontese fino al 15 dicembre prossimo. L’evento chiude la stagione pugilistica italiana: ecco i numeri in breve.

STATISTICHE

Pugili in gara: 137

Pugili per Categorie di Peso: 46-49 Kg (7 Atleti); 52 Kg (9 Atleti); 56 Kg (16 Atleti); 60 Kg (16 Atleti); 64 Kg (16 Atleti); 69 Kg (16 Atleti); 75 Kg (16 Atleti); 81 Kg (15 Atleti); 91 Kg (14 Atleti); +91 Kg (13 Atleti).

Rappresentanza Atleti per Comitato Regionale FPI: Piemonte VDA (10), Puglia-Basilicata (10),Sicilia (10), Liguria (10), Toscana (9), Emilia-Romagna (9), Lombardia (9), Lazio (8), Campania(8), Veneto (8), Abruzzo-Molise (8), Friuli Venezia Giulia (7), Calabria (7), Sardegna (7),Marche (4), Del. Umbria (3) – Gruppi Sportivi: GS Fiamme Oro (4), CS Esercito (3), GS Forestale (3)

Età Media: 24 anni

Raggruppamento con età media più bassa: 56 Kg 22,4 anni

Raggruppamento con età media più alta: 81 Kg 25,9 anni

Junior Boxer: Simone Tralo 18 anni Cat. 69 Kg

Senior Boxer: Luca Magnabosco 38 anni Cat. 81 Kg

Pugili Campioni d’Italia in gara:

Cat 46-49 Kg: Manuel Fabrizio Cappai (2011-2012)

Cat 52 Kg: Riccardo D’Andrea (2012)

Cat. 56 Kg: Alessio Di Savino (2005-2006-2007-2008-2009-2011)

Cat. 60 Kg: Fabio Introvaia (2010-2012) – Donato Cosenza (2011)

Cat. 64 Kg: Carmine Cirillo (2006)

Cat. 69 Kg: Alfonso Di Russo (2011) – Alessandro Marziali (2008)

Cat. 75 Kg: Raffaele Munno (2012) – Luca Esposito (2010) – Danilo Creati (2010-2011 69 Kg)

Cat. 81 Kg: Adriano Sperandio (2012)

Cat. 91 Kg: Fabio Turchi (2012)

Cat. +91 Kg: Eugenio Indaco (2011)

TUTTI I PARTECIPANTI