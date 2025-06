Boxe, Mondiali Femminili Youth e Juniores 2013: oro per Irma Testa!

Un oro ed un bronzo per l’Italia agli AIBA Women’s Junior/Youth World Boxing Championships, in corso di svolgimento nella città bulgara di Albena fino a domani. Nella rassegna alla quale hanno preso parte 310 boxer (160 junior e 150 youth) provenienti da 31 nazioni e che per una settimana hanno fatto della città sul Mar Nero il centro della boxe in rosa giovanile.

Nei 52 Kg Junior, Irma Testa, ha infatti conquistato la medaglia d’oro, battendo per split decision (2-1) la francese Santiana Meurant, al termine di un match equilibrato e deciso soltanto sul filo di lana. La francese, che aveva battuto la Testa nella finale degli ultimi Europei dello scorso luglio, ha avuto la peggio nell’ultima ripresa. Medaglia che si aggiunge al bronzo di Roberta Bonatti nei 46 Kg Junior.

La neo campionessa iridata giovanile, tesserata con la ASD Boxe Vesuviana, commenta al sito federale: “Questa medaglia d’oro è la realizzazione di un desiderio che avevo fin dalla prima volta che ho messo i guantoni. E’ stato un match molto duro, perchè c’era il precedente dello scorso luglio, quando la francese mi aveva sconfitto in Ungheria. Dopo le prime riprese, però, le ho preso le misure e sono riuscita a sconfiggerla. Mi sto godendo il momento, ma il mio pensiero è già rivolto alle qualificazioni del prossimo aprile per le Olimpiadi Giovanili 2014, a cui spero di partecipare.” Nella mente della giovane napoletana c’è un altro grande obiettivo: “Rio 2016 è il prossimo grande sogno che voglio realizzare”

Programma/Risultati Gare Azzurre:

22/09

Youth PL 48 Kg: Silva vs Cagirir (TUR) 1-2

Youth PL 54 KG: Gallì vs Farago (HUN) 3-0

Youth PL 57 KG: Podda vs Nagy (HUN) 3-0

23/09

Junior PL 46 Kg: Bonatti vs Batyrdyek (MGL) 3-0

Junior PL 54 Kg: Gallo vs Galvez (USA) Galvez vince WO

Junior PL 57 Kg: Marchese vs Gonzalez (USA) Gonzalez vince WO

Youth PL 60 Kg: Lapel vs Arapbayeva (KAZ) 0-3

Youth PL 69 Kg: Giulianelli vs Yermekbay (KAZ) 0-3

Youth Otavi 54 Kg: Gallì vs Korasteleva (RUS) 3-0

24/09:

Junior PL 48 Kg: Ferlick vs Askarova (KAZ) 0-3

Junior PL 52 Kg: Testa vs Yu (CHI) 3-0

Youth PL 64 Kg: Floridia vs Satilmis (TUR) 0-3

Youth Ottavi 57 Kg: Podda vs Wohlsemuth (GER) 3-0

25/09:

Quarti Junior 46 Kg: Bonatti vs Scheuermann (GER) Bonatti vince per RSCH 3°R

Quarti Junior 52 Kg: Testa vs Perez (USA) 3-0

Quarti Youth 54 Kg: Gallì vs NIKHAT (IND-AIBA) 1-2

Quarti Youth 57 Kg: Podda vs Nicolson (AUS) 1-2

27/09

Semifinali Junior 46Kg: Bonatti vs JURGARAYEVA (KAZ) 1-2

Semifinali Junior 52 Kg: Testa vs RUSKYKH (UKR) 3-0

28/09:

Finali Junior 52 Kg: Irma Testa vs Santiana Meurant (FRA) 2-1

