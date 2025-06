Boxe, Mondiali Femminili Youth e Juniores 2013: due azzurre in semifinale

Due azzurre in semifinale all’AIBA Women’s Junior/Youth World Boxing Championships, in corso di svolgimento nella città bulgara di Albena fino al 29 settembre. La manifestazione Junior vede in gara le seguenti 13 categorie di peso: 44-46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg e 80+kg. Alla competizione vi prendono parte le atlete nate tra 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998. Per quel che riguarda, invece, il Torneo Youth, sono impegnate le atlete, nate tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, appartenenti alle seguenti 10 categorie di peso: 45-48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg e 81+kg.

Complessivamente sono 310 le boxer (160 junior – 150 youth), provenienti da 31 nazioni impegnate nella rassegna iridata. Tra le Youth sul ring, Miriam Podda nei quarti 57 Kg ha perso contro l’australiana Nicolson per 2-1 alla fine di un match molto equilibrato. Fuori anche Desirè Gallì che nei 54 Kg contro l’indiana Nikhat ha ceduto con lo stesso risultato.

Tra le Junior due successi invece: Irma Testa nei 52 Kg ha vinto contro la statunitense Ashley Perez (3-0)e sarà sicuramente medaglia di Bronzo nella peggiore delle ipotesi. In semifinale ora è attesa domani dall’ucraina Ruskykh Iryna. Nei quarti della categoria 46 Kg Roberta Bonatti ha battuto per RSCH alla terza ripresa la tedesca Wohlsemuth e sempre domani per l’accesso in finale sfiderà la kazaka Jurgarayeva Nazerke; sono due medaglie sicure quindi per l’Italia al momento.

Queste le parole di Emanuele Renzini, Head Coach Azzurro al sito federale: “Molto contento e sodisfatto dalle prestazioni di tutte e quattro le ragazza andate sul ring oggi, anche delle due Youth che hanno perso ma che hanno dato tutto durante il match. Le due Junior, infine, hanno meritatamente conquistato le semifinali, non dando alcuna possibilità alle avversarie. Ora sotto con le semifinali, con la concreta speranza di vederle entrambe in finale.”

