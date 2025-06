Boxe, Mondiali 2013: Mangiacapre, scommessa welter

Ancora pochi giorni e poi sarà nuovamente tempo di Mondiali per gli azzurri della boxe, pronti a sfidare i migliori al mondo sul ring di Almaty (Kazakistan) dal 13 al 27 ottobre.

Nella pattuglia azzurra oltre ai titolatissimi Clemente Russo e Roberto Cammarelle, ci sarà anche il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, Vincenzo Mangiacapre. Per il 24enne di Marcianise, che ha abbandonato la categoria dei superleggeri (-64 kg) per scegliere quella dei pesi welter (-69 kg), è tempo di nuove sfide.

Il campano ricomincia da zero, non godendo dei favori del tabellone nella nuova categoria non essendo più testa di serie, ma dalla rassegna kazaka parte questa sua nuova avventura che lo proietterà fino alle Olimpiadi di Rio 2016: un peso leggermente più alto quindi per il boxeur di Marcianise, che ultimamente aveva avuto difficoltà anche a mantenere gli standard di peso richiesti dalla vecchia categoria.

Per la corsa ad una medaglia (Mangiacapre fu bronzo anche all’ultima rassegna iridata a Baku nel 2011 ndr), il ranking mondiale del mese di ottobre dice che gli avversari da battere saranno il gallese Freddie Williams Evans, il russo Andrey Zamkovoy e l’ucraino Taras Shelestyuk, che occupano rispettivamente terzo, secondo e primo posto nella classifica stilata dall’Aiba.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com