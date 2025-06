Boxe, il punto sulla preparazione degli azzurri verso i Mondiali

Ancora pochi giorni e sarà tempo di mondiali per gli azzurri della boxe, pronti a dire la loro sul ring di Astana in Kazakhistan dal 4 al 20 ottobre per i Mondiali 2013: i 7 componenti della squadra nazionale guidata da Francesco Damiani e Raffaele Bergamasco sono pronti a dare tutto per salire nuovamente sul podio e confermare il team italiano tra i primi 10 nel medagliere di categoria.

Tra i supermassimi Roberto Cammarelle punta al terzo oro iridato in carriera ed è reduce dal primo posto ai Giochi del Mediterraneo 2013 di Mersin: le insidie maggiori sono rappresentate dall’azero Magomedrasul Medzhidov e dal pugile di casa Ivan Dychko. L’argento Olimpico di Londra 2012 e Capitano dell’Italia Thunder Clemente Russo (900 punti) è sempre in 6° posizione nella classifica dei 91 Kg ma arriva alla rassegna iridata soltanto con il torneo di Istanbul nelle gambe: difficile prevedere quindi la possibilità di una medaglia dal metallo prezioso.

Nei superleggeri Vincenzo Mangiacapre, forte del terzo posto nel ranking mondiale, vuole migliorare il bronzo ottenuto a Londra 2012 ed a Baku 2011: per farlo dovrà superare le insidie rappresentate dal mongolo Uranchimegiin Mönkh-Erdene (attualmente primo nel ranking, ma sconfitto ai Mondiali 2011 dal marcianisano ndr) e dall’ucraino Denys Berinchyk.

Restando sempre a Marcianise, Domenico Valentino punta al quinto podio iridato consecutivo dopo i bronzi del 2005 e del 2011, l’argento di Chicago 2007 l’oro ottenuto nel 2009 a Milano: la corsa verso la medaglia più preziosa è rappresentata dal cubano Yasniel Toledo Lopez e dal coreano Soon Chul Han.

Tra gli altri azzurri, Manuel Cappai rafforza la sua posizione nei Top 20 dei 46-49 Kg. Il Pugile sardo è infatti 15° con 300 Punti nella categoria dei Mini-Mosca, mentre il mese di luglio scorso era 19°.

Vincenzo Picardi è al 16 posto (350) nei 52 Kg, guadagnando due posizioni rispetto ad Agosto. Nei 56 Kg Vittorio Jahyn Parrinello sale al 20° posto (era 23° ad Agosto) con 200 punti.

Simone Fiori è al 21° posto negli 81 Kg, grazie a suoi 150 punti.