Boxe, domani le 10 finali ai Campionati Italiani

Dopo107 incontri psono stati decretati i nomi dei 20 boxer che domani sul ring del PalaSport di Galliate si sfideranno per I 10 Titoli in palio nei 91° Campionati Italiani Elite.I

L’esito delle semifinali nella categoria 49 Kgvedrà di fronte Manuel Fabrizio Cappai (GS Fiamme Oro) e Francesco Barotti (Pugilistica Massese), mentre nei 52 Kg sfida tra Riccardo D’Andrea (GS Forestale) e Iuliano Gallo(Panthers Lauri).

Nei pesi Gallo (56 Kg) boxeranno Simone Bagatin (Boxing Club Biella) e Alessio Di Savino (CS Esercito), mentre nei Leggeri (60 Kg) la sfida per l’oro sarà tra Fabio Introvaia (Medaglia D’Oro) e Donato Cosenza (GS Fiamme Oro)

I 64 Kg si concluderanno con la sfida tra Davide Festosi (Padova Ring) e Sebastian Mendizabal (Pro Fighting Roma). Proseguendo nelle altre categorie Giulio Zito (Pugilistica Ursus) contro Alessandro Marziali(GS Fiamme Oro) sarà la finale dei 69 kg.

Nei pesi Medi (75 Kg) Raffaele Munno (GS Forestale) e Giuseppe Ranno (Pol. Aquile Verdi) si incroceranno per l’oro, mentre negli 81 Kg Adriano Sperandio (Energym Sperandio Boxe) e Valentino Manfredonia (RingSide) saranno in gara per il titolo di campione italiano.

Per il Tricolore dei Pesi Massimi Fabio Turchi (CS Esercito) e Mattia Faraoni(Team Boxe Roma XI) sono arrivati all’ultimo duello, infine nei Supermassimi sfida tra Guido Vianello (GS Forestale) ed Eugenio Indaco (Medaglia D’ORO)

I RISULTATI

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com