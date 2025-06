Boxe, domani in Svizzera 9 azzurri in gara all’International Vouvry Meeting

Sabato sul ring per nove pugili azzurri, convocati dal responsabile tecnico delle Nazionali, Raffaele Bergamasco, per partecipare all’International Vouvry Meeting, una manifestazione pugilistica internazionale in programma domani a partire dalle ore 19 a Vouvry, in Svizzera. Nella cittadina svizzera del Canton Vallese si combatterà presso la Salle Arthur Parchet.

Ecco l’elenco dei convocati ed i componenti dello staff tecnico azzurro

ELITE: Donato Cosenza (Kg. 60 GS Fiamme Oro), Fabio Introvaia (Kg. 69 ASD Medaglia D’Oro), Luca Capuano (Kg. 75 GS Fiamme Azzurre), Marco Tosti (75 Kg Valle Umbra Nord) Fabio Turchi (Kg. 91 CS Esercito), Gianluca Rosciglione (81 Kg CS Esercito)

ELITE DONNE: Diletta Cipollone (60 Kg ASD Pug. Di Giacomo), Jasmine Di Felice (64 Kg ASD Pug. Di Giacomo)

YOUTH UOMINI: Salvatore Cavallaro (75 KG ASD Raging Bull)

Technical Staff: Michele Cardarella, Gianfranco Rosi e Pino Costantino

Programma Gare Azzurri:

ELITE U

60 KG: Cosenza vs De Brito (SUI)

69 Kg: Introvaia vs Egdibe (SUI)

75 Kg: Capuano vs Faraci (SUI)

81 Kg: Rosciglione vs Smaijli (SUI)

91 Kg: Turchi vs Baranzinje (SUI)

75 KG: Tosti vs Barbezat (SUI)

YOUTH U

75 Kg: Cavallaro vs Roque

ELITE F

60 Kg: Cipollone vs Kistler

64 Kg: Di Felice vs Schimdt

