Boxe, Di Rocco si conferma campione europeo dei superleggeri

Michele Di Rocco si conferma campione europeo dei pesi superleggeri: al Palabadminton di Milano, il pugile italiano ha conservato il titolo continentale con un verdetto ai punti unanime sul finlandese Ville Piispanen: 119- 110-, 118-110 , 118-110, il punteggio finale.

Nella prima ripresa Piispanen si è ben distinto con un diretto sinistro preciso e potente, ben neutralizzato dal boxeur azzurro che già nel secondo round è salito in cattedra grazie ai suoi colpi veloci ma non potenti da mandare al tappeto il finlandese .

Terza e quarta ripresa sono state condotte in apparente equilibrio, ma dal quinto round Di Rocco ha messo alle corde l’avversario e gestito il vantaggio, nonostante un passaggio a vuoto nel corso della nona ripresa, quando Piispanen con uno scatto d’orgoglio ha messo in difficoltà il pugile umbro.

La decima ripresa è quella più emozionante: Di Rocco attacca e Piispanen si ferisce alla guancia sinistra, poi il finlandese controbatte e manda Di Rocco al tappeto con un destro improvviso: l’umbro si rialza e controlla fino al penultimo gong. Al rientro sul ring la sua migliore condizione atletica prevale sull’avversario che cala alla distanza e non riesce ad impensierire Di Rocco che si riconferma sul tetto d’Europa. “Sono andato a mille perchè il lavoro che avevo fatto in precedenza me lo ha permesso. – ha dichiarato Di Rocco – L’avversario si è dimostrato veramente tosto e quindi il successo è ancora più bello. Ammetto che pensavo di vincere prima del limite , ma non ci sono riuscito per il valore di Piispanen”.

