Boxe, Claudio Squeo si opera e viene supportato da Opetaia dopo il KO in Australia

Claudio Squeo è stato sottoposto ad intervento chirurgico dopo la sconfitta subita nel match per il titolo mondiale della sigla IBF nei pesi cruiser: il pugile azzurro, battuto da Jai Opetaia, ha rimediato una doppia frattura alla mandibola ed il suo avversario si è adoperato per supportarlo al meglio prima dell’operazione. Lo fa sapere lo stesso Squeo attraverso un post su Instagram.

Il pugile aggiorna sulle proprie condizioni: “Siete in tantissimi a scrivermi per sapere delle mie condizioni. Poco fa sono uscito dalla sala operatoria, per ripristinare la due fratture che ho subito alla mandibola nel match. L’intervento è andato benissimo. Sto bene! Tutto ciò è stato possibile grazie al Team di Jai Opetaia che mi sta trattando come un fratello. Mi hanno portato da Shannon Webber, il miglior chirurgo che si trova in Australia“.

L’aiuto ricevuto da Squeo per le cure: “Un ringraziamento speciale va alla Tasman Fighters, perché mi sta trattando come uno di famiglia. Ho saputo che Jai Opetaia subito dopo il match si è preoccupato delle mie condizioni e ha detto al suo team di prendersi cura di me in tutti i modi. Questo ci fa capire chi è Jai Opetaia, oltre che un fenomeno come pugile, un vero uomo, dotato di grande sensibilità e cuore“.

I ringraziamenti dell’azzurro: “Oltre alla stima, il team di Jai Opetaia, Jason Doerr, Tarek Barhoun, mi è entrato nel cuore, e vorrò loro per sempre un bene immenso. Domani scriverò le mie considerazioni, idee, sensazioni e quello che ho vissuto in questi indimenticabili giorni che mi hanno fatto crescere e cambiato la vita“.

IL POST DI CLAUDIO SQUEO