Boxe, Claudio Squeo lotta nel Mondiale dei pesi cruiser, poi Opetaia sale in cattedra e vince per ko

Claudio Squeo ci ha provato con tutto il cuore al Gold Coast Convention Centre di Broadbeach (Australia), ma il padrone di casa Jai Opetaia si è rivelato decisamente più forte e si è confermato Campione del Mondo IBF dei pesi cruiser. Il pugile italiano ha avuto l’enorme possibilità di fronteggiare il detentore della cintura e di sognare un trionfo che sarebbe stato epocale, ha onorato al meglio questa chance e si è rivelato un valido avversario per una decina di minuti, poi l’oceanico ha preso le misure e ha chiuso rapidamente i conti.

Jai Opetaia ha trionfato grazie a un micidiale gancio destro con cui ha mandato al tappeto il ribattezzato Red Bull, 34enne pugliese presentatosi all’appuntamento da imbattuto (17 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui nove prima del limite). Il nostro portacolori si è fatto apprezzare nei primi due round, ha attaccato a testa bassa e ha portato dei colpi interessanti al corpo del 29enne australiano, il quale ha lasciato sfogare il rivale e poi ha alzato l’intensità in maniera perentoria fino al ko nel quinto round.

Il Campione del Mondo in carica ha scaricato delle bordate impetuose, che nel volgere di un paio di riprese hanno fiaccato il pugliese, fino al colpo risolutore. Jai Opetaia ha confermato la propria imbattibilità (28 successi, di cui 22 prima del limite) e ha difeso per la quinta volta la corona conquistata il 2 luglio 2022. Squeo esce a testa alta, ma naturalmente una possibilità come quella odierna capita una volta sola nella vita ed era difficilissimo approfittarne vista l’enorme caratura del rivale.