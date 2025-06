Boxe: Cappai, Munno e Cosenza sul tetto d’Italia

Si sono conclusi a Galliate i campionati Italiani Assoluti 2013 di Pugilato: nella cittadina piemontese oggi sul ring erano in programma le dieci finali per assegnare le cinture tricolori.

A spuntarla nei 56 kg è stato Alessio Di Savino, che ha battuto lo sfidante Simone Bagatin con verdetto unanime della giuria, conquistando così il suo settimo titolo tricolore; nei pesi leggeri invece è Donato Cosenza a salire sul tetto d’Italia, che ha battuto il campione uscente Fabio Introvaia nel remake della sfida di un anno fa.

Nei pesi welter leggeri (64 kg) festeggia Davide Festosi su Sebastian Mendizabal; a far festa nei 69 kg invece è Alessandro Marziali, al suo secondo titolo italiano, grazie al successo in finale contro Giulio Zito. Raffaele Munno si riconferma campione nei 75 kg dopo una equilibratissima finale contro Giuseppe Ranno, mentre per Adriano Sperandio riconferma mancata negli 81 kg, dopo lo stop in finale contro Valentino Manfredonia, vincitore ai punti.

Nei pesi massimi successi per Fabio Turchi nei 91 kg contro Mattia Faraoni e di Guido Vianello nei supermassimi ai danni di Eugenio Indaco.

