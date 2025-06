Boxe, Cammarelle pensa a Rio 2016

Galeotta è stata la norma introdotta recentemente dall’Aiba che ha innalzato il limite massimo d’età da 36 a 40 anni, che lo tiene ancora in gioco per le Olimpiadi di Rio 2016: Roberto Cammarelle pensa al futuro senza però dimenticare il presente.

Così, dopo aver presentato la Talent League, il primo campionato italiano a squadre di pugilato, ha annunciato la volontà di rimettersi nuovamente in discussione in vista dell’avventura a cinque cerchi brasiliana in programma tra due anni: “Stando sempre a contatto con i giovani la voglia di combattere resta – ha spiegato all’Ansa l’oro olimpico di Pechino 2008 – l’anno prossimo dopo che la Talent avrà preso piede, potrei riconcentrarmi su quest’obiettivo“.

Già, la Talent: nove squadre, otto categorie di peso, 144 incontri previsti in 23 riunioni, 137 società e 208 pugili coinvolti.dal week end del 29 e 30 marzo fino al prossimo 14 settembre, giorno delle finali: rispetto alle categorie olimpiche mancheranno solo i 49 e 52 kg, gap da colmare in vista del prossimo anno. “E’ un campionato italiano a squadre che mancava da tempo – ha spiegato Cammarelle nel corso della presentazione dell’evento al Coni – L’obiettivo è quello di far combattere di più i giovani che hanno bisogno di tanti incontri ad alto livello per emergere in vista delle qualificazioni olimpiche“.

Per quelli che si metteranno in mostra ci sarà la possibilità partecipare con i Thunder alle World Series of Boxing.

Foto: FPI