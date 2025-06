Boxe, Boschiero alla caccia del quarto titolo europeo

Sarà un sabato di grande boxe quello di domani all’ippodromo Breda a Ponte di Brenta: la Opi 2000 infatti ha organizzato una riunione che ha come match-clou l’Europeo dei superpiuma tra il campione azzurro Devis Boschiero e l’imbattuto francese Guillaume Frenois.

Per il 32enne Boschiero, soprannominato ‘Boom Boom’, si tratta della terza difesa del titolo europeo, dopo l’ultima vittoria ottenuta nel luglio 2012 contro il belga Ermanno Fegatilli.

Professionista dal 2004, Boschiero ha disputato finora 35 incontri, vincendone 33 (16 per ko ndr) e racimolando un pareggio ed una sola sconfitta. In caso di maltempo, l’evento si terrà al PalaFabris di San Lazzaro, in Via San Marco 53, a Padova.

In conferenza stampa entrambi i pugili hanno affermato le loro ambizioni di vittoria: “Mi sono preparato al meglio con il maestro Gino Freo – ha dichiarato Boschiero – e sono sicuro di battere Frenois. Voglio una nuova opportunità mondiale, contro il campione WBC Takashi Miura”.

Anche Frenois non nasconde le velleità iridate: “Sono felice di aver ricevuto questa opportunità. Dopo aver conquistato il titolo europeo, voglio diventare campione del mondo”.

