Boxe, agli Europei juniores 7 bronzi per l’Italia

Si è chiusa ieri l’edizione 2013 degli Europei juniores di Boxe svoltisi allo Sports Complex Vitayz di Anapa in Russia: per l’Italia il bilancio finale è di 7 medaglie di bronzo, record numerico per la manifestazione.

Dei 10 pugili azzurri sono saliti sul podio: Melfi (46 Kg), Amoroso (52 Kg), Cherchi (54 Kg), Iozia (57 Kg), Caredda (60 Kg), Azzaro (63 Kg), Gressani (66 kg).

Carmelo Melfi nei 46 kg ha perso 3-0 con il russo Magomed Magomedbekov, pagando un pizzico di inesperienza; stesso punteggio per Marco Amoroso nei 52 Kg contro l’azero Aliyev e per Manolo Cherchi nella semifinale dei 54 Kg con l’inglese Garner.

Verdetto unanime anche nei 57 kg con Francesco Iozia che ha perso contro il russo Dzhovbatryrov e nei 60 kg con Francesco Caredda, ko con il russo Vakhid Abbasov. Ha combattuto fino alla fine ed è stato penalizzato invece Alessandro Azzaro, che contro il fortissimo russo Shakin Aslanov, ha perso la semifinale dei 63 Kg solo per split decision (2-1) con molte recriminazioni perchè avrebbe meritato la vittoria. Nulla da fare nemmeno per Filippo Gressani nei 66 kg, battuto dal georgiano Kharabadze per 3-0.

Per il Responsabile Tecnico delle Nazionali Maschili di Pugilato Raffaele Bergamasco, si tratta di un risultato di straordinaria importanza: “Sto provando – queste le sue parole rilasciate al sito federale – le stesse sensazioni el Mondiale di Almaty, perchè vedere i nostri ragazzi della Junior andare in Russia e tornare con 7 medaglie di bronzo alla fine di un torneo in cui hanno sfoderato delle prestazioni eccellenti non può che riempirmi il cuore di gioia. I nostri si sono trovati di fronte avversari con esperienza da Elitè e non hanno mai provato timore reverenziale, anzi hanno sempre messo in difficoltà tutti. Questo a dimostrazione che c’è dell’ottimo materiale sul quale andare a costruire le Nazionali del futuro e di questo mi sento di ringraziare, oltre che la FPI per il grande investimento che sta facendo sui giovani, anche le società che lavorano con loro e su di loro tutti i giorni. Quest’anno, visti i risultati di tutte le Nazionali sia maschili che femminili, non può che essere definito fantastico per quel che riguarda la Boxe tricolore. Voglio infine ringraziare lo Staff Azzurro presente ada Anapa a cominciare dai Tecnici Giulio Coletta e Maurizio Stecca, che hanno allenato i ragazzi e li hanno xcondotti e incitati dall’angolo, pre proseguire poi con il Team Doctor Francesco Rondoni e il Fisioterapista Marcello Giulietti, che si sono occupati della salute e dei muscoli dei nostri pugili.”

Foto tratta da www.fpi.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com