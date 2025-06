Boxe, agli assoluti tutti i big in semifinale

Ultima giornata dei quarti di finale ai campionati assoluti di Boxe a Galliate: nei 49 Kg, 52 Kg, 56 Kg, 60 Kg e 64 Kg nessuna sorpresa dai verdetti finali che portano tutti i big alla Final Four in programma domani.

Nella categoria dei 49 Kg in semifinale saranno Stefano Cherchi (SPD Cairese) e Francesco Barotti (Pugilistica Massese) a sfidarsi per un posto in finale, mentre nell’altra parte del tabellone toccherà a Moreno Iacovino (Boxe San Salvo) e Manuel Fabrizio Cappai (GS Fiamme Oro)

Nei 52 Kg invece Riccardo D’Andrea (GS Forestale) sfiderà Nicolò Bertolino (SGE Sempre Avanti) mentre Iuliano Gallo (Panthers Lauri) sarà opposto a Luigi Nazario De Filippo (Pug. Iovanelli)

Nei pesi Gallo (56 Kg) Luca Rigoldi (Queensberry Boxe Vicenza) e Simone Bagatin (Boxing Club Biella) boxeranno nella parte alta del tabellone, mentre nell’altra metà sfida tra Davide Tassi (Pugilistica Massese) ed Alessio Di Savino(CS Esercito)

Nei Leggeri (60 kg) Fabio Introvaia (Medaglia D’Oro) e Riccardo Ghiani (Boxe Martellini Olbia) cercano il pass per la finale, così come Michele Valentino De Filippo (Pugilistica Iovanelli) e Donato Cosenza (GS Fiamme Oro)

Infine nella categoria dei 64 Kg sfide tra Davide Festosi (Padova Ring) e Andrea Caserio (Pugilistica Pavia) e tra Sebastian Mendizabal (Pro Fighting Roma) e Carmine Cirillo (GS Fiamme Oro).

