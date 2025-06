Bologna-Brescia oggi, Finale Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Prende il via oggi la finale scudetto in Serie A. E si parte da Bologna, dove la Virtus ospita Brescia per l’ultimo atto del massimo campionato italiano di pallacanestro. Una sfida forse inattesa, con Bologna che si è imposta 3-1 contro i campioni d’Italia (ormai ex) di Milano, mentre i lombardi hanno ribaltato i pronostici imponendosi 3-0 contro Trapani.

La Virtus arriva all’ultimo atto dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare e aver superato – non senza fatica – prima Venezia (3-2) e poi Milano (3-1) nei playoff. Per Brescia, invece, dopo il terzo posto nella regular season, sono arrivate le vittorie contro Treviso (3-1) e contro Trapani (3-0). Bologna sulla carta favorita per il titolo, ma Della Valle e compagni hanno già dimostrato che i pronostici possono venir smentiti.

Gara-1 tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia si giocherà oggi alla Segafredo Arena dalle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX e NOVE (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BOLOGNA-BRESCIA OGGI

Giovedì 12 giugno

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia – Diretta tv su DMAX e NOVE (in chiaro) ed Eurosport 2

PROGRAMMA BOLOGNA-BRESCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX, NOVE (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport