Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vanno a caccia di un posto nei quarti di finale del torneo di doppio maschile al Roland Garros 2025. La coppia italiana, però, se la vedrà con il fortissimo duo australiano Matthew Ebden/John Peers, che proprio su questi campi lo scorso anno festeggiava una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Finora un ottimo cammino quello del duo azzurro, che non ha ancora concesso un set agli avversari. Infatti nel primo turno Bolelli/Vavassori hanno sconfitto i francesi Herbert/Mahut, mentre al secondo turno hanno sconfitto l’indiano Balaji ed il messicano Reyes-Varela.

Ebden/Peers, invece, hanno rischiato molto all’esordio contro i francesi Jacquet/Blanchet, vincendo per 10-7 al super tie-break; mentre al secondo turno hanno superato i tedeschi Wallner/Schnaitter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori vs. Ebden/Peers, match valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il match non dovrebbe avere diretta televisiva; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI – EBDEN/PEERS ROLAND GARROS 2025

Lunedì 2 Giugno

Secondo match sul campo 14 – Bolelli/Vavassori vs. Ebden/Peers (Aus/Aus)

In precedenza (dalle ore 11.00)

Siskova/Rakhimova – Wickmayer/Begu

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI – EBDEN/PEERS ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Non dovrebbe essere prevista

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.