Bolelli/Vavassori corrono veloci e vanno in semifinale a Halle

Simone Bolelli e Andrea Vavassori portano a casa il pass per le semifinali dell’ATP 500 di Halle. Per il secondo anno consecutivo i due azzurri ci arrivano: battuta la coppia tutta americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow per 7-6(10) 6-2. Ora ci sarà la sfida spettacolo con il duo a tinte canadesi (e illustre) composto da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Il primo set inizia con una discreta scarsità di emozioni reali, almeno nelle prime fasi, con le due coppie che si alternano al servizio senza che ci sia una reale prevalenza dall’una o dall’altra parte. Primo brivido sul 2-2 30-15: doppio fallo di Bolelli, arrivano però ace e prima e tutto sistemato. I due azzurri rischiano sul 3-3 15-30, ma collaborano bene per togliersi dai guai. Di fatto non accade nient’altro di rilevante, salvo qualche lampo qui e là (Bolelli in risposta è uno di questi) fino al tie-break, in cui accade davvero di tutto. I servizi vengono quasi sempre tenuti, tant’è che si contano tre set point tra l’una e l’altra coppia. Il momento buono se lo prende Vavassori con la risposta vincente del 12-10.

A quel punto, subito evidentemente anche uno shock a livello mentale, è Lammons il primo a perdere la battuta. Peggio ancora: lo fa a zero, su risposta vincente di Vavassori che sale di livello almeno quanto il suo compagno. Nei fatti ai due azzurri basta soltanto gestire la situazione. E, anzi, per il piemontese c’è un altro gran momento: la risposta di Vavassori che vale il 4-1 che rapidamente diventa 5-1. Si chiude così sul 6-2, e con un’altra semifinale tutta azzurra.

Il risultato appena raggiunto, se non altro, blinda la sesta posizione di Bolelli e Vavassori nella Race a fine torneo (con chance di quarto posto in caso di successo finale). Possibilità anche di raggiungere congiuntamente la dodicesima posizione, a seconda di quanto accadrà anche al Queen’s.