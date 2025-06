BMX, Sylvain Andre e Molly Simpson s’impongono in gara 2 di Coppa del Mondo a Sarrians

La Coppa del Mondo di BMX conclude il fine settimana in corso di svolgimento a Sarrians con la seconda tornata di gare. La cittadina francese ha ospitato la due giorni di gare che segna l’inizio della competizione per le diverse categorie in gara. Il secondo appuntamento stagionale è in programma a Papendal, in Olanda, la prossima settimana.

Nella categoria elite maschile si aggiudica la gara con il tempo di 31.668 e conquista 500 punti il francese Sylvain Andre. Conclude in seconda posizione il connazionale Arthur Pilard. Il vincitore della gara di ieri ferma il cronometro sul tempo di 31.822 ed incamera 430 punti, completa il podio, con la terza posizione, l’australiano Izaac Kennedy con il crono di 32.405 che gli garantisce 370 punti. Conclude la sua prova in ventisettesima posizione Martii Sciortino con 35.172. Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Pietro Bertagnoli che termina la sua performance in 33.270.

Nell’elité femminile il successo arride, con il tempo di 34.555, alla canadese Molly Simpson che incamera anche 500 punti. Chiude la propria performance al secondo posto la britannica Bethany Shriever, per lei il crono di 35.146 e i 430 punti per la piazza d’onore. Completa il podio di giornata la statunitense Daleny Vaughn con 35.765, per lei sono 370 i punti incamerati.

L’olandese Jason Noordam concede il bis nella gara Under 23 maschile ed ottiene altri 165 punti per la classifica generale. Guadagna una posizione rispetto a ieri l’australiano Jesse Asmus che termina secondo con 31.877, per lui sono 142 i punti incamerati. Si ferma sul gradino più basso del podio, 32.259 il tempo stabilito, il francese Pierre Geisse. Conclude in trentesima posizione Federico Pasa con 34.569, molto più lontani in graduatoria si piazzano Albert Groppo con 54.179, Marco Radaelli, fuori nei sedicesimi, Tommaso Frizzarin con 48.774 e Thomas Ligabò con 34.851.

Nell’Under 23 donne concede il bis Michelle Wissing. L’olandese arriva al traguardo con il tempo di 35.746 e porta a casa altri 165 punti. Guadagna una posizione rispetto alla gara di ieri Emily Hutt. La britannica conclude seconda in 36.040 ed incamera i 142 punti della piazza d’onore. Chiude terza la neozelandese Lily Greenough con 36.168. In casa Italia si ferma agli ottavi la corsa di Francesca Cingolani Ferreira che ottiene il crono di 37.916, esce invece nella last chance Marika Gaiazzi, 38.703 il tempo fissato dall’azzurra.