BMX, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo in Francia: Martii Sciortino guida gli azzurri

La Coppa del Mondo di BMX incomincerà nel weekend del 14-15 giugno a Sarrians (Francia) per quanto riguarda il settore racing e l’Italia cercherà di distinguersi con quattro atleti selezionati dal CT Mattia Furlan: Francesca Jael Ferreira Cingolani, Albert Groppo, Marco Radaelli, Martti Sciortino. Gli azzurri proveranno a ben figurare e a iniziare al meglio l’avventura nel massimo circuito internazionale itinerante, in avvio di un’annata agonistica che culminerà con i Mondiali

Il CT Mattia Furlan ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “I convocati hanno dimostrato, in questo inizio di stagione, di poter entrare in finale in una competizione complessa come è la Coppa del Mondo. Martti Sciortino ha iniziato la stagione con un podio a Verona (in Coppa Europa, n.d.r.). Il weekend scorso a Tiel ha corso con il proprio team, purtroppo è scivolato in finale mentre si stava giocando di nuovo un altro podio“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Francesca Cingolani tra le Under 23 ha vinto a Verona e in questo weekend, nonostante fosse una gara mista U23 e Elite, è arrivata in finale e seconda tra le pari età. Radaelli ha sfiorato diverse volte della finale tra gli Elite in Coppa Europa pur essendo un U23. Albert Groppo viene da un inverno difficile, reduce da un lungo infortunio e nonostante questo è entrato subito in finale a Verona. Ha rallentato dopo un nuovo infortunio, ma è sulla via del recupero ed ha una condizione in crescita“.

L’allenatore ha poi concluso: “Le prove ravvicinate in Francia e la settimana successiva in Olanda mi permettono di vedere in gara diversi atleti oltre a quelli convocati oggi. La cosa più importante è che percepisco, anche da parte di quelli che non ho convocato, la volontà di conquistare la convocazione con un atteggiamento positivo e di grande impegno”.