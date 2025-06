BJK Cup 2025, svelato il calendario delle Finals: Italia-Cina si giocherà il 16 settembre

L’ITF ha rilasciato il calendario delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis, trofeo conquistato dall’Italia nel 2024: l’ultimo atto della competizione è stato anticipato in questa stagione e si giocherà a metà settembre, dal 16 al 21, a Shenzhen, in Cina.

L’Italia nei quarti di finale affronterà proprio le padrone di casa cinesi, e la sfida inaugurerà la manifestazione, essendo prevista martedì 16 settembre alle ore 11.00 italiane. La vincente affronterà in semifinale chi la spunterà tra Spagna ed Ucraina, che si affronteranno mercoledì 17 settembre alle 11.00 italiane.

Giovedì 18 settembre toccherà alla parte bassa del tabellone: alle ore 04.00 italiane si affronteranno Kazakistan e Stati Uniti, mentre non prima delle 11.00 scenderanno in campo Giappone e Gran Bretagna. Le due vincenti si affronteranno in semifinale.

Il penultimo atto che potrebbe vedere protagonista l’Italia si giocherà venerdì 19 settembre alle ore 11.00 italiane, mentre l’altra semifinale si disputerà sabato 20, sempre alle ore 11.00 italiane. La sfida che varrà il titolo, invece, si disputerà a partire dalle 11.00 italiane di domenica 21 settembre.

CALENDARIO BILLIE JEAN KING CUP FINALS 2025

Quarti di finale

16 settembre 11.00 italiane

Italia-Cina

17 settembre 11.00 italiane

Spagna-Ucraina

18 settembre 04.00 italiane

Kazakistan-Stati Uniti

18 settembre 11.00 italiane

Giappone-Gran Bretagna

Semifinali

19 settembre 11.00 italiane

vincente Italia/Cina – vincente Spagna/Ucraina

20 settembre 11.00 italiane

vincente Kazakistan/Stati Uniti – vincente Giappone/Gran Bretagna

Finale

21 settembre 11.00 italiane

vincente 1a semifinale – vincente 2a semifinale