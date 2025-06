BENVENUTE TRA LE GRANDI! L’Italia travolge la Francia e conquista uno storico podio agli Europei di basket femminile dopo 30 anni!

29 giugno 2025: il giorno della Storia per il basket femminile tricolore. L’Italia è medaglia di bronzo agli Europei femminili: battuta la Francia per 69-54 nella finale 3°-4° posto con una performance straordinaria, volitiva, che ha mostrato la differenza tra chi voleva essere qui e chi, invece, aveva chiaramente ben altri obiettivi. Le azzurre vengono trascinate da Cecilia Zandalasini con 20 punti, ma anche da una splendida Costanza Verona, molto più degli 11 punti, e da Lorela Cubaj con 10. Solo Migna Touré in doppia cifra per la Francia.

Primi 40 secondi, primi 4 liberi: fa 2/2 Pasa, risponde Bernies. Fa poi 1/2 Cubaj; il primo canestro dal campo è di Rupert. Si duella subito punto a punto, con Pasa e Cubaj che spingono per l’Italia. La vera notizia importante è che dopo neanche 4 minuti ci sono due falli per Rupert, poi Zandalasini trova la tripla dell’11-7 e, non contenta, si guadagna il 2+1 su Badiane. Si accende anche Pan da tre (16-11), poco dopo però c’è il secondo fallo di Cubaj in ritardo per stoppare Touré. Con qualche fiammata, specie di Ayayi e Touré, la Francia rientra sul -1 (19-18) e poi, con due liberi di Lacan, passa sul 19-20. Ride però per ultima Verona, che con un buzzer beater anche accolto dagli dei del basket sigla il 23-22 a fine primo quarto.

Proprio la play di Schio apre il secondo periodo con la tripla del +4, e Zandalasini la segue: 29-24 e per lei sono 1000 punti in Nazionale. Le francesi non segnano e, in difesa, si spingono (talvolta impunite) su una difesa anche troppo fisica, il che abbassa il punteggio non di poco. L’Italia va sul +6, ma dopo una combinazione botta in volto a Zandalasini-rubata di Cubaj segnalata come fallo Capobianco smette di essere diplomatico e, per difendere le sue giocatrici, si prende un fallo tecnico. Touré riporta la Francia sul -1 (31-30), arriva il timeout che fa ripartire le azzurre con Zandalasini e la tripla di Madera (36-32). Sono loro due a spingere l’Italia, che riprende sei punti di vantaggio (42-36). Alla fine sono proprio questi sei i punti di vantaggio all’intervallo, pur se Verona rischia di dare ad Andrè la palla per un altro buzzer al limite del miracoloso.

Pronti via, e alla ripartenza c’è la rubata di Verona per il +8 (44-36), che poi centra anche i punti della doppia cifra di vantaggio. L’Italia vola sulle ali della play di Schio, che è ovunque non solo per i punti e sopperisce anche a una botta presa da Zandalasini, precauzionalmente richiamata in panchina da Capobianco. Keys firma il +12 (50-38), Toupane deve chiamare timeout, cui segue la tabellata da tre di Touré. Italia che per tre minuti abbondanti perde la bussola in attacco, ma in difesa non abbassa mai la guardia neanche per un attimo. Keys con un 1/2 fa ripartire le azzurre in attacco, poi Touré, dopo tanto tentare, realizza col piede dentro l’arco (51-45). Due liberi di Zandalasini (che poi non sfrutta bene una rimessa a 2″5 da fine quarto) portano il punteggio sul 53-45 a 10′ dal termine.

Riparte bene Djaldi-Tabdi, poi a Salaun vengono dati tre liberi che significano -3 (53-50). Poi Fassina riporta l’Italia a segno dal campo (56-50). La battaglia diventa totale, Foppossi riavvicina la Francia, poi diventano tanti gli errori di molti, sia in gioco che col fischietto. Ci pensa Zandalasini a fare 20 con la tripla del +7, la difesa azzurra mette le mani ovunque, Andrè appoggia il +9 a 4’57” dalla fine. Arriva anche il piazzato dalla media di Keys per il 63-52, quindi ci vogliono i liberi perché Bernies riesca a far ripartire la Francia. Passano altri minuti favorevoli alle azzurre, a 2’10” Toupane chiama il challenge per una rimessa che, però, resta in mano italiana con 11 secondi. Segna Fassina, e a quel punto la Francia semplicemente non è più in grado di reagire: sono due canestri di Cubaj a fissare il definitivo 69-54 che vale la Storia.

ITALIA-FRANCIA 69-54

ITALIA – Keys* 5, Pasa* 6, Verona* 11, Zandalasini* 20, Pan 3, Cubaj* 10, Madera 5, Santucci, Fassina 5, Andrè 4, Spreafico, Trimboli. All. Capobianco

FRANCIA – Brochant, Foppossi 2, Ayayi* 8, Rupert* 4, Salaun* 9, Badiane 2, Touré* 13, Pouye 2, Djaldi-Tabdi 2, Lacan 6, Bernies* 6, Astier ne. All. Toupane