Beach volley tricolore al via: a Caorle 12 coppie raggiungono il tabellone principale. Domani inizia l’era delle Pool

Ha preso il via ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025, con la tappa inaugurale in programma alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, che per il secondo anno consecutivo ospita un appuntamento Gold del circuito nazionale. La giornata d’apertura è stata interamente dedicata alle qualificazioni, sia nel torneo femminile sia in quello maschile, e ha sancito l’accesso al tabellone principale per dodici coppie, sei per ciascun settore.

Nel corso della prima giornata si sono disputati 31 incontri complessivi, che hanno animato la sabbia dell’impianto veneto. Tredici le partite femminili, diciotto quelle maschili, tutte valide per la definizione del main draw che prenderà il via sabato 14 giugno, con l’inizio delle gare previsto dalle ore 8.30. La seconda giornata includerà anche il turno decisivo per la qualificazione ai quarti di finale, rendendo già intensa e selettiva la fase iniziale del torneo.

Nel tabellone femminile, a superare le qualificazioni sono state le coppie formate da Andrea Luna Francesconi/Ester Meastroni, Sara Franzoni/Agata Zuccarelli, Serena Cimmino/Giulia Aprile, Valeria Tellevi Diotallevi/Isabella Monaco, Sharin Rottoli/Oriola Shpuza, Courtney Schwan/Arianna Barboni. Queste formazioni si uniscono alle dieci coppie già qualificate di diritto per il tabellone principale, che comprende Breidenbach/They, Frasca/Gradini, Mancinelli/Sestini, Benazzi/Ditta, Sanguigni/Balducci, Belliero Piccinin/Puccinelli, Gili/Allegretti, Mattavelli/Tega, Annibalini/Toti, Arienti/Caramaschi.

Anche il torneo maschile ha visto emergere sei squadre dalle qualificazioni. Si tratta di Marco Ulisse/Simone Marzolla, Daniele Lupo/Davide Borraccino, Nicolò Siccardi/Paolo Ingrosso, Jakob Windisch/Fabrizio Manni, Simone Podestà/Sergio Seregni, Fabrizio Mussa/Nelio Santos. Queste coppie si uniranno alle dieci già inserite nel main draw, ovvero Andreatta/Benzi, Bonifazi/Acerbi, Ranghieri/Alfieri, Marchetto/Dal Molin, Sacripanti/Titta, Spadoni/Luisetto, Geromin/Camozzi, Martino/Ceccoli, Bernardini/Frinolli, Mancini/Iervolino.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Krumins/Caminati – Santomassimo/Di Felice 2-0 (21-10, 21-11)

Ulisse/Marzolla – Camerani/Bellucci 2-1 (19-21, 21-19, 15-12)

Lupo A./Pizzileo – Bissacco/Cumino 2-0 (21-9, 21-12)

Lupo D./Borraccino – Penna/Marchesan 2-0 (21-16, 21-19)

Siccardi/Ingrosso – Dall’Orto M./Dall’Orto Mi. 2-0 (21-15, 21-19)

Cravera/Crusca – Braga/Brun 2-0 (21-12, 21-15)

Windisch/Manni – Lancellotti/Bertoli 2-1 (21-13, 18-21, 15-13)

Fioretta/Avalle – Tascone/Siedykh 0-2 (18-21, 14-21)

Podestà/Seregni – Mengo/Bilato 2-0 (21-17, 21-18)

Arezzo di Trifiletti/Bigarelli – Mancin/Michieli 1-2 (19-21, 21-17, 11-15)

Brucini/Garra – Pantalei/Marini 2-0 (25-23, 24-22)

Ziraldo/Cabula – Mussa/Santos 0-2 (7-21, 9-21)

Secondo turno qualificazioni: Krumins/Caminati – Ulisse/Marzolla 0-2 (17-21, 20-22)

Lupo A./Pizzileo – Lupo D./Borraccino 0-2 (17-21, 11-21)

Siccardi/Ingrosso – Cravera/Crusca 2-1 (21-14, 18-21, 15-9)

Windisch/Manni – Tascone/Siedykh 2-0 (26-24, 21-16)

Podestà/Seregni – Mancin/Michieli 2-0 (21-17, 21-16)

Brucini/Garra – Mussa/Santos 0-2 (18-21, 15-21)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Francesconi/Maestroni – Ujka/Bridi 2-0 (24-22, 23-21)

Tonello/Fragonas – Cicola/Nucete 0-2 (17-21, 16-21)

Franzoni/Zuccarelli – Bertozzi/Mazzotti 2-0 (21-12, 21-17)

Cimmino/Aprile – Orciani/Pratesi 2-1 (21-14, 21-23, 15-13)

Tallevi Diotallevi/Monaco – Rastelli/Tamagnone 2-1 (21-14, 13-21, 15-13)

Rottoli/Shpuza – Guidi/Derton 2-0 (21-10, 27-25)

Fezzi/Galazzo – Peretti/Fiocco 2-0 (21-17, 21-17)

Secondo turno qualificazioni: Salvador/Massi – Francesconi/Maestroni 0-2 (15-21, 17-21)

Cicola/Nucete – Franzoni/Zuccarelli 0-2 (15-21, 14-21)

Boscolo/Di Prima – Cimmino/Aprile 1-2 (19-21, 21-18, 8-15)

Torrese/Biancini – Tallevi Diotallevi/Monaco 1-2 (21-19, 18-21, 12-15)

Rottoli/Shpuza – Piccoli/Foresti 2-1 (21-19, 15-21, 15-7)

Fezzi/Galazzo – Schwan/Barboni 0-2 (11-21, 19-21)