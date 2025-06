Beach Volley, Future di Battipaglia: tris azzurro in semifinale maschile

Il Future di Battipaglia, tappa del circuito internazionale di beach volley, parla italiano almeno a metà: nel tabellone maschile, infatti, tre delle quattro coppie semifinaliste sono azzurre, mentre nel femminile nessun binomio tricolore è riuscito a superare i quarti di finale.

L’Italia maschile si prende la scena con una prestazione corale di buon livello. Le coppie Rossi/Viscovich, Alfieri/Ranghieri e Andreatta/Benzi sono approdate con autorità in semifinale e non è una sorpresa.

I numero 1 del seeding, Daniele Rossi e Marco Viscovich, dopo aver vinto il gitone, hanno superato i lituani Rumsevicius/Palubinskas (2-0) nei quarti, imponendosi con un netto 21-19, 21-9, e oggi sfideranno gli austriaci Seidl/Huber, unica coppia straniera rimasta in corsa, per un posto in finale.

Derby tricolore invece nella seconda semifinale, in programma alle 11.00: Alfieri/Ranghieri, autori di una convincente vittoria ai quarti contro i sorprendenti Marchetto/Krumins (altra coppia italiana, proveniente dalle qualificazioni), affronteranno Andreatta/Benzi, capaci di imporsi al tie-break negli ottavi (2-1 contro Knasas/Piesina) e di eliminare poi gli svizzeri Breer/Flückiger con un tiratissimo 2-0 (21-18, 26-24).

L’ottimo percorso di Marchetto/Krumins, sconfitti solo nei quarti da un’altra coppia italiana, completa il quadro entusiasmante per i colori azzurri: su cinque coppie italiane al via nel main draw, quattro hanno raggiunto almeno i quarti di finale.

Scenario opposto nel torneo femminile, dove le speranze italiane si sono infrante nei quarti di finale. Sestini/Mancinelli, testa di serie numero 1, hanno vinto il derby contro Ditta/Fezzi negli ottavi, ma si sono arrese nettamente alla solidità delle francesi Dupin/Kinna (21-16, 21-16).

Nessun’altra coppia italiana ha superato il primo turno a eliminazione diretta: Annibalini/Franzoni sono state eliminate dalle lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite, mentre le giovani Ditta/Fezzi avevano comunque mostrato segnali positivi nel derby perso con onore.

In semifinale vanno dunque due coppie olandesi (tra cui le sorprendenti Veerbeek/Hogenhout, provenienti dalle qualificazioni), una francese e una lituana. Il cammino delle azzurre si interrompe, ma in un contesto molto competitivo che offre comunque segnali utili per crescere.

Il programma odierno promette grande spettacolo sulla sabbia di Battipaglia:

Ore 9.00 (femminile): Luini/Poiesz (NED) vs Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)

Ore 10.00 (femminile): Dupin/Kinna (FRA) vs Veerbeek/Hogenhout (NED)

Ore 11.00 (maschile): Alfieri/Ranghieri (ITA) vs Andreatta/Benzi (ITA)

Ore 12.00 (maschile): Seidl/Huber (AUT) vs Rossi/Viscovich (ITA)