Beach volley, due coppie azzurre in main draw dalle qualificazioni nel Future di Messina. Oggi i match dei gironi

Il grande beach volley è tornato in Sicilia con il Future di Messina, terza tappa italiana del circuito internazionale 2025. Non sono mancati i sorrisi per l’Italia nel tabellone di qualificazione maschile, dove si sono messi in evidenza Cecchini/Ulisse e Ranghieri/Marchetto, capaci di conquistare l’accesso al main draw superando rispettivamente Amrein/Deecke (2-0) e Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli (2-0). Niente da fare invece per Penna/Brucini e i giovani fratelli Andronico, eliminati al primo turno.

Nel tabellone principale saranno dunque ben sei le coppie italiane in gara: Rossi/Viscovich, prima testa di serie della Pool A, partono contro gli esordienti Iervolino/Garra in un derby tricolore. Cottafava/Dal Corso, inseriti nella Pool B, esordiscono contro gli australiani Rocker-Graham/Reeves. Andreatta/Benzi, nella Pool C, affrontano i cechi Bercik/Ruml provenienti dalle qualificazioni. Ranghieri/Marchetto, protagonisti della qualificazione, se la vedranno nella Pool D con Pala/Sotola, anche loro passati dal tabellone preliminare, mentre Cecchini/Ulisse, che hanno superato le qualificazioni, affronteranno i danesi Møllgaard/Houmann, protagonisti nella Nations Cup.

Nel tabellone femminile le debuttanti Cicola/Nucete, seppur sconfitte all’esordio dalle ceche Pavelková/Pavelková 2-0′(21-10, 21-17), restano in corsa per il passaggio del turno nella Pool A, in cui affrontano Piret/Coens dopo il netto successo di Florian/Serrano sulle belghe. Nella Pool B, occhi puntati su Mattavelli/Tega, chiamate a un difficile esordio contro le estoni Remmelg/Hollas, seconde teste di serie. Nella Pool C, toccherà a Ditta/Fezzi cercare l’impresa contro le svizzere Menia/Annique, mentre nella Pool D parte subito forte Sestini/Mancinelli, impegnate contro le americane Gebhard/Poppinga, emerse dalle qualificazioni.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Amrein/Deecke SUI [7] – Andronico G./Andronico ITA [10] 2-1 (19-21, 21-18, 20-18)

Gerken/Winkler GER [11] – Rocker-Graham/Reeves AUS [6] 0-2 (13-21, 19-21)

Penna/Brucini ITA [9] – Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli ITA [8] 1-2 (21-15, 15-21, 10-15)

Secondo turno qualificazioni: Amrein/Deecke SUI [7] – Cecchini/Ulisse ITA [2] 0-2 (19-21, 17-21)

Pala/Sotola CZE [3] – Rocker-Graham/Reeves AUS [6] 2-1 (18-21, 21-19, 15-13)

Santelli I./Santelli R. ARG [5] – Bercik, J./Ruml CZE [4] 0-2 (17-21, 18-21)

Ranghieri/Marchetto ITA [1] – Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli ITA [8] 2-0 (21-15, 21-15)

Gironi. Pool A

Rossi/Viscovich ITA [1] – Iervolino/Garra ITA [16]

Berzins/Puskundzis LAT [8] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Rocker-Graham/Reeves AUS [15] [Q]

Sonneville/Groenewold NED [7] – Ahr/Wüst GER [10]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Bercik, J./Ruml CZE [14] [Q]

Hopt/Pfretzschner, S. GER [6] – Bello/Gleed ENG [11]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Pala/Sotola CZE [13] [Q]

Møllgaard/Houmann DEN [5] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Behlen/Schulz GER [7] – Cyrani/Svobodova CZE [10] 0-2 (19-21, 21-23)

Schattauer/Linke GER [11] – Knoblochova/Petrikova CZE [6] 0-2 (10-21, 16-21)

Gebhard/Poppinga USA [5] – Gessner/Ramirez USA [12] 2-0 (21-18, 21-16)

Tavenier/van den Berg NED [9] – Kensinger/Gray USA [8] 0-2 (19-21, 18-21)

Secondo turno qualificazioni: Cyrani/Svobodova CZE [10] – Bisgaard/Lyø DEN [2] 0-2 (18-21, 17-21)

van Vegten/de Groot NED [3] – Knoblochova/Petrikova CZE [6] 0-2 (18-21, 19-21)

Gebhard/Poppinga USA [5] – Nosálková/Lajkebová CZE [4] 2-0 (21-11, 21-19)

Negenman/Radstake NED [1] – Kensinger/Gray USA [8] 2-0 (21-14, 21-19)

Gironi. Pool A

Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Cicola/Nucete ITA [16] 2-0 (21-10, 21-17)

Piret/Coens BEL [8] – Florian/Serrano F ESP [9] 0-2 (15-21, 14-21)

Cicola/Nucete ITA [16] – Piret/Coens BEL [8]

Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Florian/Serrano F ESP [9]

Pool B

Remmelg/Hollas, H. EST [2] – Mattavelli/Tega ITA [15]

Bossart/Demierre SUI [7] – Negenman/Radstake NED [10] [Q]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Maixnerova/Kylie CZE [3] – Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q]

Menia/Annique SUI [6] – Ditta/Fezzi ITA [11]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Sestini/Mancinelli ITA [4] – Gebhard/Poppinga USA [13] [Q]

Veerbeek/Hogenhout NED [5] – Bisgaard/Lyø DEN [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8