Beach Volley, Catania: spettacolo nella seconda giornata, oggi le fasi decisive con tanti big in corsa

La seconda giornata della seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha infiammato (in tutti i sensi) i campi di Catania con gare combattute, sorprese e conferme. Conclusi i gironi e gli ottavi di finale, il torneo maschile e femminile entrano ora nel vivo: oggi si disputeranno i quarti e le fasi finali. L’obiettivo, per tutti, è chiaro: scalare la classifica generale dopo l’esordio di Caorle.

Nel torneo maschile, Daniele Lupo e Davide Borraccino, quarti a Caorle, si sono confermati tra le coppie più solide: dopo aver vinto il girone A battendo Bonifazi/Acerbi e Cravera/Crusca, i due azzurri affronteranno nei quarti Arezzo di Trifiletti/Bigarelli, protagonisti di un percorso in crescendo. Ottima impressione anche per Spadoni/Luisetto, che dopo il primo torneo complicato a Caorle (noni), si sono rilanciati con due successi netti nel girone e ora affronteranno Bonifazi/Acerbi ai quarti. I due, già quinti nella prima tappa, hanno dimostrato grande solidità nel match degli ottavi vinto in due set su Mussa/Santos.

Si fermano invece Geromin/Camozzi, quinta forza della classifica generale dopo Caorle, battuti da Orto/Di Franco al termine di una sfida tiratissima. Proprio Orto/Di Franco sfideranno oggi Sacripanti/Titta, ancora protagonisti dopo il discreto esordio stagionale. Nell’ultimo quarto di finale, Beltrame/Losi, rivelazione del girone C, affronteranno Martino/Ceccoli, capaci di eliminare Mancini/Iervolino agli ottavi.

Nel torneo femminile non tradiscono le aspettative le prime due forze del ranking: They/Breidenbach e Ditta/Benazzi approdano ai quarti senza perdere un set e si candidano con forza per le semifinali. Le prime sfideranno Mattavelli/Tega, mentre le seconde se la vedranno con Belliero/Pelloia, coppia in crescita. Anche Annibalini/Toti, terze a Caorle, si sono confermate tra le migliori: dopo aver dominato il girone D e superato Rottoli/Shpuza negli ottavi, affronteranno nuovamente proprio quest’ultima coppia ai quarti. Shpuza, in coppia con Rottoli, è una delle sorprese del weekend: partite come quinte testa di serie, hanno eliminato Barboni/Schwan in un tiratissimo ottavo.

Ultimo quarto che promette scintille è Gradini/Frasca – Calì/Allegretti: le prime, quinte a Caorle, hanno vinto il girone A con autorità e puntano alle semifinali per salire nella classifica generale. Dall’altra parte, Calì e Allegretti hanno superato due turni combattuti e hanno dimostrato grande spirito di squadra.

TORNEO FEMMINILE

Girone A

Gradini/Frasca – Panfili/Wentland 2-0 (21-13, 21-7)

Boscolo/Di Prima – Barboni/Schwan 0-2 (18-21, 16-21)

Gradini/Frasca – Barboni/Schwan 2-0 (21-15, 21-13)

Panfili/Wentland – Boscolo/Di Prima 0-2 (10-21, 15-21)

Girone B

They/Breidenbach – Ujka/Bridi 2-0 (21-16, 21-11)

Montedoro/Pastorino – Belliero Piccinin/Pelloia 2-1 (17-21, 21-18, 15-11)

They/Breidenbach – Montedoro/Pastorino 2-0 (21-12, 21-16)

Ujka/Bridi – Belliero Piccinin/Pelloia 1-2 (21-18, 13-21, 7-15)

Girone C

Ditta/Benazzi – Serafini/Centanaro 2-0 (21-9, 21-12)

Rottoli/Shpuza – Mattavelli/Tega 1-2 (21-16, 12-21, 13-15)

Ditta/Benazzi – Mattavelli/Tega 2-0 (23-21, 21-15)

Serafini/Centanaro – Rottoli/Shpuza 0-2 (13-21, 11-21)

Girone D

Calì/Allegretti – Fragonas/Tonello 1-2 (18-21, 21-13, 13-15)

Franzoni/Zuccarelli – Annibalini/Toti 0-2 (14-21, 24-26)

Fragonas/Tonello – Annibalini/Toti 0-2 (13-21, 15-21)

Calì/Allegretti – Franzoni/Zuccarelli 2-1 (22-20, 11-21, 15-13)

Ottavi di finale: Calì/Allegretti – Montedoro/Pastorino 2-0 (21-12, 21-15)

Barboni/Schwan – Rottoli/Shpuza 1-2 (21-15, 19-21, 10-15)

Belliero/Pelloia – Fragonas/Tonello 2-0 (21-15, 21-18)

Mattavelli/Tega – Boscolo/Di Prima 2-0 (21-15, 21-16)

Quarti di finale: Gradini/Frasca – Calì/Allegretti

Rottoli/Shpuza – Annibalini/Toti

Ditta/Benazzi – Belliero/Pelloia

Mattavelli/Tega – They/Breidenbach

TORNEO MASCHILE

Girone A

Bonifazi/Acerbi – Mancini/Iervolino 2-1 (16-21, 28-26, 15-12)

Lupo/Borraccino – Cravera/Crusca 2-0 (21-18, 21-19)

Bonifazi/Acerbi – Lupo/Borraccino 0-2 (17-21, 19-21)

Mancini/Iervolino – Cravera/Crusca 2-0 (22-20, 21-15)

Girone B

Spadoni/Luisetto – Orto/Di Franco 2-0 (21-19, 33-31)

Terzi/Bortolini – Arezzo di Trifiletti/Bigarelli 0-2 (8-21, 8-21)

Spadoni/Luisetto – Arezzo di Trifiletti/Bigarelli 2-0 (21-15, 21-17)

Orto/Di Franco – Terzi/Bortolini 2-0 (21-19, 21-13)

Girone C

Geromin/Camozzi – Saraceno/Litrico 2-0 (22-20, 21-18)

Beltrame/Losi – Mussa/Santos 2-0 (21-19, 27-25)

Geromin/Camozzi – Beltrame/Losi 1-2 (19-21, 21-16, 15-17)

Saraceno/Litrico – Mussa/Santos 0-2 (17-21, 7-21)

Girone D

Martino/Ceccoli – Furgani/Campi 2-0 (23-21, 21-17)

Burgmann/Penna – Sacripanti/Titta 0-2 (13-21, 15-21)

Martino/Ceccoli – Sacripanti/Titta 0-2 (18-21, 18-21)

Furgani/Campi – Burgmann/Penna 2-1 (21-19, 21-23, 15-9)

Ottavi di finale: Mussa/Santos – Bonifazi/Acerbi 0-2 (23-25, 9-21)

Martino/Ceccoli – Mancini/Iervolino 2-0 (24-22, 21-16)

Orto/Di Franco – Geromin/Camozzi 2-1 (15-21, 21-17, 15-11)

Arezzo di Trifiletti/Bigarelli – Furgani/Campi 2-1 (21-18, 20-22, 15-7)

Quarti di finale: Spadoni/Luisetto – Bonifazi/Acerbi

Martino/Ceccoli – Beltrame/Losi

Sacripanti/Titta – Orto/Di Franco

Arezzo di Trifiletti/Bigarelli – Lupo/Borraccino