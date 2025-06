Beach volley, Campionato Italiano: Catania incorona Lupo e Borraccino, bis d’oro per They e Breidenbach

La sabbia di Catania ha emesso i suoi verdetti. Nella seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Daniele Lupo e Davide Borraccino tra gli uomini (prima vittoria per questa nuova coppia che promette molto bene), e Chiara They e Sara Breidenbach tra le donne, queste ultime nuovamente vincitrici dopo il trionfo nella tappa inaugurale di Caorle.

In campo maschile, il torneo ha visto la definitiva consacrazione del binomio formato da Lupo, vicecampione olimpico a Rio 2016, e Borraccino, giovane specialista del muro al suo primo successo assoluto nel circuito nazionale. Dopo un percorso netto e convincente, culminato nella vittoria in semifinale su Sacripanti/Titta per 2-0 (21-12, 21-13), la coppia ha avuto la meglio anche in una finale molto combattuta contro Bonifazi/Acerbi, vinta in rimonta per 2-1 (17-21, 21-19, 15-10). Una grande soddisfazione per il giovane Borraccino, che proprio in questa stagione ha avviato la nuova partnership con Lupo, dimostrando fin da subito grande compatibilità e ambizione.

Da segnalare anche l’ottimo torneo di Bonifazi/Acerbi, già protagonisti a Caorle, capaci in semifinale di imporsi con autorità su Martino/Ceccoli (21-14, 21-6) prima di cedere solo al tie-break nella sfida per il titolo. Il terzo posto è andato a Sacripanti/Titta, che hanno superato Martino/Ceccoli per 2-0 (21-17, 21-13).

In campo femminile, They/Breidenbach hanno confermato di essere la coppia da battere nel panorama italiano. Dopo una semifinale durissima vinta ai vantaggi su Ditta/Benazzi (22-20, 24-22), le campionesse della prima tappa si sono imposte anche nella finale di Catania, piegando in tre set Gradini/Frasca con il punteggio di 2-1 (21-18, 24-26, 15-12). Una sfida ricca di ritmo e qualità, che ha certificato la solidità mentale e tecnica delle due atlete.

Gradini/Frasca escono comunque a testa alta dopo aver eliminato ai quarti Calì/Allegretti e aver dominato la semifinale contro Rottoli/Shpuza. Il bronzo è andato a Ditta/Benazzi, che hanno chiuso la giornata battendo proprio Rottoli/Shpuza 2-0 (21-17, 21-18), riscattando così la sconfitta in semifinale. In ottica classifica generale, i successi di Lupo/Borraccino e They/Breidenbach rappresentano un significativo balzo in avanti. Per Lupo e il giovane Borraccino, già quarti a Caorle, i punti raccolti a Catania rilanciano le loro ambizioni nel circuito. They e Breidenbach, invece, consolidano il primato con due tappe vinte su due.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Spadoni/Luisetto – Bonifazi/Acerbi 0-2 (19-21, 19-21)

Martino/Ceccoli – Beltrame/Losi 2-0 (21-19, 21-12)

Sacripanti/Titta – Orto/Di Franco 2-0 (21-10, 21-14)

Arezzo di Trifiletti/Bigarelli – Lupo/Borraccino 0-2 (8-21, 15-21)

Semifinali: Bonifazi/Acerbi – Martino/Ceccoli 2-0 (21-14, 21-6)

Sacripanti/Titta – Lupo/Borraccino 0-2 (12-21, 13-21)

Finale 3. posto: Martino/Ceccoli – Sacripanti/Titta 0-2 (17-21, 13-21)

Finale 1. posto: Bonifazi/Acerbi – Lupo/Borraccino 1-2 (21-17, 19-21, 10-15)

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Gradini/Frasca – Calì/Allegretti 2-1 (21-16, 14-21, 15-7)

Rottoli/Shpuza – Annibalini/Toti 2-1 (21-23, 21-15, 15-12)

Ditta/Benazzi – Belliero/Pelloia 2-1 (20-22, 21-14, 15-9)

Mattavelli/Tega – They/Breidenbach 0-2 (18-21, 19-21)

Semifinali: Gradini/Frasca – Rottoli/Shpuza 2-0 (21-12, 21-8)

Ditta/Benazzi – They/Breidenbach 0-2 (20-22, 22-24)

Finale 3. posto: Ditta/Benazzi – Rottoli/Shpuza 2-0 (21-17, 21-18)

Finale 1. posto: Gradini/Frasca – They/Breidenbach 1-2 (18-21, 26-24, 12-15)