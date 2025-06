Beach volley, Alfieri/Ranghieri sono diciassettesimi nel Challenge di Warmia Mazury

Diciassettesimo posto per l’unica coppia italiana presente al Challenge di Warmia Mazury: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri chiudono con un saldo positivo (3 vittorie e 2 sconfitte) l’esperienza nel torneo polacco e fanno un ulteriore passo avanti nel ranking in un momento in cui gli infortuni (Giada Bianchi, Reka Orsi Toth e Samuele Cottafava fermi ai box) stanno falcidiando il movimento azzurro.

Alfieri/Ranghieri sono riusciti a centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta vincendo la finale per il terzo posto del girone, superando 2-1 i tedeschi Just/Huster. La coppia azzurra ha perso un primo set nel quale si è trovata subito ad inseguire, con il punteggio di 18-21. Nel secondo parziale gli italiani sono partiti forte (6-1) ma sono stati raggiunti dai rivali sul 12-12. Seconda parte di set molto equilibrata con Alfieri/Ranghieri che sono riusciti a mantenere un break di vantaggio fino al 21-10 conclusivo. Senza storia il tie-break, con gli azzurri subito avanti 6-2 e i tedeschi incapaci di avvicinarli fino al 15-8 conclusivo.

Nel Round of 24 Alfieri/Ranghieri hanno dovuto fare i conti con la coppia brasiliana formata da Pedro e Renato, una delle giovani leve del movimento brasiliano e l’esperto Renato, che hanno avuto la meglio in due set. Nel primo la coppia sudamericana è scattata avanti 12-6 e 18-10 e non è bastata la bella rimonta finale degli azzurri ad evitare la sconfitta (21-17). Secondo parziale senza storia con i brasiliani subito avanti 9-3 e gli azzurri incapaci di ricucire lo strappo fino al 21-13 che ha chiuso il match.

Nel tabellone femminile, due coppie statunitensi approdano ai quarti: Donlin/Denaburg, vittoriose al tie-break sulle tedesche Paul/Kunst, e Hildreth/Van Gunst, che hanno superato nettamente le francesi Placette/Richard. Spicca l’impresa delle qualificate australiane Clancy/Milutinovic, capaci di eliminare le olandesi van Driel/Bekhuis. Tra le outsider in gran forma, le tedesche Bock/Lippmann, che con un secco 2-0 hanno estromesso le prime teste di serie Ittlinger/Grüne. Nei quarti anche le esperte Vieira/Chamereau, le padrone di casa Ciezkowska/Lunio, e le spagnole Álvarez/Moreno, protagoniste di una bella rimonta.

Nel torneo maschile, il round of 24 ha visto uscire alcuni big come Evans/Budinger e i fratelli Grimalt, mentre il tabellone degli ottavi si preannuncia equilibrato. I padroni di casa Łosiak/Bryl sfidano la sorpresa olandese Luini/Immers, mentre i campioni olimpici Åhman/Hellvig affrontano gli austriaci Hammarberg/Berger. Curiosità anche per il derby sudamericano tra Elazar/Cuzmiciov e i brasiliani Pedro/Renato, oltre al match tra Ehlers/Wickler e i temibili Guto/Vitor Felipe, usciti dalle qualificazioni ma in grande spolvero.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Łosiak/Bryl POL [1] – Datsiuk/Bublyk UKR [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Heidrich/Jordan SUI [16] – Ehlers/Wickler GER [17] 0-2 (13-21, 18-21)

Łosiak/Bryl POL [1] – Ehlers/Wickler GER [17] 0-2 (21-23, 12-21)

Datsiuk/Bublyk UKR [32] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [16] 0-2 (19-21, 13-21)

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] – Samoilovs/Auziņš G. LAT [31] 2-0 (21-9, 21-17)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [15] – Vinicius/Heitor BRA [18] 2-1 (14-21, 21-19, 15-7)

Åhman/Hellvig SWE [2] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [15] 2-0 (21-14, 21-18)

Samoilovs/Auziņš G. LAT [31] – Vinicius/Heitor BRA [18] 1-2 (15-21, 27-25, 16-18)

Pool C

Hodges/Schubert AUS [3] – Kantor/Lejawa POL [30] 0-2 (11-21, 17-21)

Schachter/Pickett CAN [14] – Droguett/Quintero CHI [19] 2-0 (21-11, 21-13)

Kantor/Lejawa POL [30] – Schachter/Pickett CAN [14] 0-2 (20-22, 18-21)

Hodges/Schubert AUS [3] – Droguett/Quintero CHI [19] 2-1 (22-20, 20-22, 15-11)

Pool D

Pedro /Renato BRA [4] – Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q] 2-1 (28-30, 21-13, 18-16)

Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Krattiger/Dillier SUI [20] 0-2 (16-21, 16-21)

Pedro /Renato BRA [4] – Krattiger/Dillier SUI [20] 1-2 (19-21, 22-20, 12-15)

Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [13] 2-0 (24-22, 26-24)

Pool E

Dressler/Waller AUT [12] – Luini/Immers NED [21] 0-2 (16-21, 14-21)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Pascariuc P./Horst AUT [28] Injury Team B

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Luini/Immers NED [21] 0-2 (13-21, 16-21)

Pascariuc P./Horst AUT [28] – Dressler/Waller AUT [12] Injury Team A

Pool F

Pfretzschner, L./Winter GER [6] – Sepka/Sedlak CZE [27] [Q] 1-2 (20-22, 21-12, 13-15)

Henning/Wüst GER [11] – Elazar/Cuzmiciov ISR [22] [Q] 0-2 (17-21, 23-25)

Sepka/Sedlak CZE [27] [Q] – Elazar/Cuzmiciov ISR [22] [Q] 1-2 (19-21, 21-18, 10-15)

Pfretzschner, L./Winter GER [6] – Henning/Wüst GER [11] 0-2 (17-21, 26-28)

Pool G

Rotar/Gauthier-Rat FRA [7] – Burnett/Ryan AUS [26] [Q] 2-0 (21-15, 27-25)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [10] – George/Saymon BRA [23] [Q] 2-1 (15-21, 21-17, 15-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [7] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [10] 2-0 (21-16, 21-14)

Burnett/Ryan AUS [26] [Q] – George/Saymon BRA [23] [Q] 0-2 (21-23, 16-21)

Pool H

Evans/Budinger USA [9] [Q] – Just/Huster GER [24] 2-0 (21-16, 21-18)

Popov/Reznik UKR [8] – Alfieri/Ranghieri ITA [25] [Q] 2-1 (20-22, 21-14, 15-9)

Popov/Reznik UKR [8] – Evans/Budinger USA [9] [Q] 2-1 (18-21, 21-16, 16-14)

Alfieri/Ranghieri ITA [25] [Q] – Just/Huster GER [24] 2-1 (18-21, 21-19, 15-8)

Round of 24: Evans/Budinger USA [9] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [16] 0-2 (19-21, 18-21)

Sepka/Sedlak CZE [27] [Q] – Vinicius/Heitor BRA [18] 0-2 (20-22, 19-21)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [10] – Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q] 1-2 (21-19, 20-22, 9-15)

Łosiak/Bryl POL [1] – Hodges/Schubert AUS [3] 2-1 (24-26, 21-18, 15-12)

Pedro/Renato BRA [4] – Alfieri/Ranghieri ITA [25] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [15] – Henning/Wüst GER [11] 1-2 (21-13, 17-21, 14-16)

Kantor/Lejawa POL [30] – Dressler/Waller AUT [12] 2-0 (21-18, 21-17)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – George/Saymon BRA [23] [Q] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)

Round of 16: Åhman/Hellvig SWE [2] – Hammarberg/Berger T. AUT [5]

Rotar/Gauthier-Rat FRA [7] – Heidrich/Jordan SUI [16]

Popov/Reznik UKR [8] – Kantor/Lejawa POL [30]

Krattiger/Dillier SUI [20] – Vinicius/Heitor BRA [18]

Schachter/Pickett CAN [14] – Henning/Wüst GER [11]

Elazar/Cuzmiciov ISR [22] [Q] – Pedro/Renato BRA [4]

Luini/Immers NED [21] – Łosiak/Bryl POL [1]

Ehlers/Wickler GER [17] – Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Ittlinger/Grüne GER [1] – Radelczuk/Okla POL [32] [Q] 2-0 (21-13, 21-9)

Placette/Richard FRA [16] – Harward/Phillips USA [17] 2-0 (21-9, 21-15)

Ittlinger/Grüne GER [1] – Placette/Richard FRA [16] 2-1 (23-21, 21-23, 15-12)

Radelczuk/Okla POL [32] [Q] – Harward/Phillips USA [17] 2-1 (21-23, 21-17, 17-15)

Pool B

Vieira/Chamereau FRA [2] – Bansley/Bukovec CAN [31] 2-0 (21-16, 21-16)

Davidova/Khmil UKR [15] [Q] – Paul/Kunst GER [18] 0-2 (20-22, 18-21)

Vieira/Chamereau FRA [2] – Paul/Kunst GER [18] 0-2 (18-21, 34-36)

Bansley/Bukovec CAN [31] – Davidova/Khmil UKR [15] [Q] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool C

Michelle/Poletti PAR [3] – Shiba/Reika JPN [30] [Q] 1-2 (19-21, 21-18, 13-15)

Konink/Schoon NED [14] – Savvy/Van Winkle USA [19] 0-2 (18-21, 11-21)

Shiba/Reika JPN [30] [Q] – Savvy/Van Winkle USA [19] 0-2 (13-21, 19-21)

Michelle/Poletti PAR [3] – Konink/Schoon NED [14] 1-2 (23-21, 18-21, 9-15)

Pool D

Stochlova/Svozilova CZE [4] – Fleming/Fejes AUS [29] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Hladun/Lazarenko UKR [13] – Bock/Lippmann GER [20] 2-0 (21-17, 21-18)

Stochlova/Svozilova CZE [4] – Hladun/Lazarenko UKR [13] 0-2 (19-21, 22-24)

Fleming/Fejes AUS [29] [Q] – Bock/Lippmann GER [20] 0-2 (17-21, 15-21)

Pool E

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [28] [Q] 2-0 (21-17, 21-11)

Donlin/Denaburg USA [12] – Quiggle/Rice USA [21] 0-2 (14-21, 11-21)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Quiggle/Rice USA [21] 2-0 (22-20, 21-15)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [28] [Q] – Donlin/Denaburg USA [12] 0-2 (19-21, 17-21)

Pool F

Alchin/Johnson AUS [6] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q] 2-1 (15-21, 21-18, 15-12)

Hildreth/Van Gunst USA [11] – Andressa/Tainá BRA [22] 2-1 (18-21, 21-11, 15-12)

Alchin/Johnson AUS [6] – Hildreth/Van Gunst USA [11] 1-2 (15-21, 21-17, 16-18)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] 2-1 (17-21, 21-16, 15-11)

Pool G

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Sonneville/Piersma B. NED [26] 2-0 (21-17, 21-9)

Álvarez M/Moreno ESP [10] – Polley/MacDonald NZL [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Álvarez M/Moreno ESP [10] 0-2 (16-21, 15-21)

Sonneville/Piersma B. NED [26] – Polley/MacDonald NZL [23] [Q] 2-1 (20-22, 21-16, 15-9)

Pool H

Ciezkowska/Lunio POL [8] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] 2-0 (24-22, 21-10)

Vitoria/Hegeile BRA [9] – Paulikiene/Raupelyte LTU [24] 2-0 (21-15, 21-13)

Ciezkowska/Lunio POL [8] – Vitoria/Hegeile BRA [9] 2-0 (21-16, 21-15)

Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [24] 2-1 (21-13, 13-21, 17-15)

Round of 24: Stochlova/Svozilova CZE [4] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] 1-2 (21-14, 15-21, 9-15)

Placette/Richard FRA [16] – Sonneville/Piersma B. NED [26] 2-1 (21-19, 13-21, 15-12)

Vitoria/Hegeile BRA [9] – Davidova/Khmil UKR [15] [Q] 0-2 (19-21, 16-21)

Vieira/Chamereau FRA [2] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q] 2-0 (21-12, 21-11)

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Radelczuk/Okla POL [32] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Quiggle/Rice USA [21] – Konink/Schoon NED [14] 1-2 (19-21, 21-19, 12-15)

Alchin/Johnson AUS [6] – Bock/Lippmann GER [20] 1-2 (21-17, 11-21, 14-16)

Shiba/Reika JPN [30] [Q] – Donlin/Denaburg USA [12] 0-2 (14-21, 17-21)

Round of 16: Paul/Kunst GER [18] – Donlin/Denaburg USA [12] 1-2 (17-21, 21-19, 9-15)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] 1-2 (21-14, 18-21, 12-15)

Hildreth/Van Gunst USA [11] – Placette/Richard FRA [16] 2-0 (21-18, 21-11)

Hladun/Lazarenko UKR [13] – Davidova/Khmil UKR [15] [Q] 2-0 (22-20, 21-18)

Savvy/Van Winkle USA [19] – Vieira/Chamereau FRA [2] 0-2 (19-21, 15-21)

Ciezkowska/Lunio POL [8] – Ahtiainen/Lahti FIN [7] 2-0 (21-19, 21-18)

Álvarez M/Moreno ESP [10] – Konink/Schoon NED [14] 2-1 (18-21, 21-10, 15-10)

Ittlinger/Grüne GER [1] – Bock/Lippmann GER [20] 0-2 (17-21, 18-21)

Quarti di finale: Donlin/Denaburg USA [12] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q]

Hildreth/Van Gunst USA [11] – Hladun/Lazarenko UKR [13]

Vieira/Chamereau FRA [2] – Ciezkowska/Lunio POL [8]

Álvarez M/Moreno ESP [10] – Bock/Lippmann GER [20]