Beach volley, a Caorle lo spettacolo entra nel vivo: definite le sedici coppie dei quarti di finale nella prima tappa del Campionato Italiano

La Peter Pan Arena di Caorle ha vissuto ieri una giornata di grande intensità e spettacolo in occasione della prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025. Dopo le qualificazioni svoltesi venerdì, il sabato è stato interamente dedicato alla fase clou del main draw, sia maschile che femminile, con in palio l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Sono state complessivamente quaranta le partite disputate, venti per ciascun tabellone, a testimonianza di un programma ricco, serrato e tecnicamente avvincente. Le tribune dell’impianto veneto hanno accolto un pubblico caloroso, che ha potuto ammirare il meglio del beach volley tricolore in azione. Buona anche la scelta degli organizzatori di far disputare oggi (dalle 8.15) i quarti di finale senza intasare ulteriormente il programma di un sabato già molto intenso.

Nel torneo femminile, a staccare il pass per i quarti direttamente al termine della fase a gironi sono state quattro coppie che hanno dominato i rispettivi raggruppamenti: Chiara They / Sara Breidenbach, Sara Franzoni / Agata Zuccarelli, Sharin Rottoli / Oriola Shpuza, e Alice Gradini / Federica Frasca. Alle loro spalle, quattro coppie sono riuscite a conquistare il pass nei match a eliminazione diretta: Eleonora Sestini / Maria Rachele Mancinelli, Camilla Sanguigni / Sofia Balducci, Eleonora Annibalini / Giulia Toti, e Giada Benazzi / Erika Ditta. Otto formazioni che hanno mostrato compattezza e qualità, pronte ora a contendersi un posto in semifinale.

Anche tra gli uomini le Pool hanno offerto duelli equilibrati, dai quali sono emersi i quattro team promossi direttamente ai quarti: Davide Benzi / Tiziano Andreatta, Alex Ranghieri / Manuel Alfieri, Tobia Marchetto / Davide Dal Molin, Jakob Windisch / Fabrizio Manni. Nei successivi match a eliminazione diretta, a completare il quadro dei migliori otto sono stati: Federico Geromin / Matteo Camozzi, Carlo Bonifazi / Raoul Acerbi, Marco Ulisse / Simone Marzolla, e Daniele Lupo / Davide Borraccino.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Benzi/Andreatta – Mancini/Iervolino 2-1 (21-14, 14-21, 15-13)

Mussa/Santos – Martino/Ceccoli 2-1 (21-19, 16-21, 20-18)

Mancini/Iervolino – Martino/Ceccoli 0-2 (19-21, 17-21)

Benzi/Andreatta – Mussa/Santos 2-0 (21-13, 21-15)

Pool B

Bonifazi/Acerbi – Frinolli/Bernardini 2-0 (21-14, 21-12)

Windisch/Manni – Geromin/Camozzi 2-1 (24-26, 21-18, 15-8)

Frinolli/Bernardini – Geromin/Camozzi 0-2 (18-21, 16-21)

Bonifazi/Acerbi – Windisch/Manni 1-2 (21-15, 19-21, 12-15)

Pool C

Alfieri/Ranghieri – Ulisse/Marzolla 2-0 (21-17, 21-17)

Siccardi/Ingrosso – Spadoni/Luisetto 0-2 (17-21, 18-21)

Ulisse/Marzolla – Siccardi/Ingrosso 2-1 (21-13, 19-21, 16-14)

Alfieri/Ranghieri – Spadoni/Luisetto 2-1 (22-24, 21-18, 15-11)

Pool D

Marchetto/Dal Molin – Podestà/Seregni 2-0 (21-17, 21-10)

Lupo/Borraccino – Sacripanti/Titta 2-1 (21-18, 18-21, 15-12)

Podestà/Seregni – Sacripanti/Titta 0-2 (13-21, 19-21)

Marchetto/Dal Molin – Lupo/Borraccino 2-0 (21-19, 21-16)

Ottavi di finale: Geromin/Camozzi – Spadoni/Luisetto 2-1 (17-21, 30-28, 15-9)

Bonifazi/Acerbi – Sacripanti/Titta 2-0 (21-18, 21-17)

Ulisse/Marzolla – Mussa/Santos 2-0 (21-13, 21-18)

Lupo/Borraccino – Martino/Ceccoli 2-0 (21-10, 21-19)

Quarti di finale: Benzi/Andreatta – Geromin/Camozzi

Bonifazi/Acerbi – Alfieri/Ranghieri

Marchetto/Dal Molin – Ulisse/Marzolla

Lupo/Borraccino – Windisch/Manni

TORNEO FEMMINILE

Pool A

They/Breidenbach – Arienti/Caramaschi 2-0 (21-9, 21-12)

Annibalini/Toti – Mattavelli/Tega 0-2 (17-21, 18-21)

Arienti/Caramaschi – Annibalini/Toti 0-2 (8-21, 19-21)

They/Breidenbach – Mattavelli/Tega 2-0 (21-18, 21-16)

Pool B

Gradini/Frasca – Francesconi/Maestroni 2-0 (21-18, 21-16)

Schwan/Barboni – Gili/Allegretti 2-1 (21-12, 20-22, 15-11)

Francesconi/Maestroni – Gili/Allegretti 0-2 (12-21, 18-21)

Gradini/Frasca – Schwan/Barboni 2-1 (15-21, 21-10, 15-7)

Pool C

Mancinelli/Sestini – Tallevi/Monaco 2-0 (23-21, 21-12)

Franzoni/Zuccarelli – Belliero/Puccinelli 2-0 (21-15, 21-12)

Tallevi/Monaco – Belliero/Puccinelli 2-0 (forfeit)

Mancinelli/Sestini – Franzoni/Zuccarelli 1-2 (21-18, 15-21, 8-15)

Pool D

Benazzi/Ditta – Cimmino/Aprile 2-0 (21-12, 21-17)

Rottoli/Shpuza – Sanguigni/Balducci 2-0 (21-14, 21-18)

Cimmino/Aprile – Sanguigni/Balducci 1-2 (21-19, 11-21, 22-24)

Benazzi/Ditta – Rottoli/Shpuza 0-2 (20-22, 20-22)

Ottavi di finale: Mancinelli/Sestini – Gili/Allegretti 2-1 (21-17, 17-21, 20-18)

Sanguigni/Balducci – Mattavelli/Tega 2-0 (21-16, 21-15)

Annibalini/Toti – Schwan/Barboni 2-0 (21-15, 21-19)

Benazzi/Ditta – Tallevi/Monaco 2-0 (21-13, 21-15)

Quarti di finale: They/Breidenbach – Mancinelli/Sestini

Sanguigni/Balducci – Franzoni/Zuccarelli

Rottoli/Shpuza – Annibalini/Toti

Benazzi/Ditta – Gradini/Frasca