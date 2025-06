Basket,Europeo Under20: magica Italia, è finale!

Non smette di stupire la nazionale under 20 maschile di coach Sacripanti che supera anche la Russia e si qualifica per la finale degli Europei Under 20 in corso di svolgimento in Estonia. Domani sarà sfida con la Lettonia per l’oro, dopo il successo di misura di questi ultimi sugli spagnoli (64-63).

Gli azzurri partono subito forte e chiudono la prima frazione in vantaggio di due lunghezze: l’equilibrio permane anche nel secondo quarto, ma l’Italia mette leggermente la testa avanti e va all’intervallo lungo in vantaggio sul 34-40, supportato dall’asse Della Valle-Abass, devastante sotto le plance.

Al rientro dall’intervallo lungo qualcosa non funziona nell’attacco azzurro che resta a secco per un bel po’ dopo il canestro iniziale di Chillo ed i russi si portano in vantaggio seppur di un solo punticino: ci pensa poi Landi con una tripla importantissima a sbloccare i ragazzi di Sacripanti che in contropiede e transizione ritornano letali e con Abass riconquistano i 6 punti di vantaggio.

Nell’ultimo quarto poi gli azzurri fanno sentire la loro voce a rimbalzo ed ancora in contropiede costruiscono un bel margine con i russi che tocca anche i 15 punti: Della Valle e compagni forte della doppia cifra di vantaggio amministrano il tutto, senza perdere l’inerzia della partita e si guadagnano la finale dove tenteranno di riportare in Italia un oro che manca addirittura dal 1992, anno della prima edizione della rassegna continentale di categoria.

ITALIA – RUSSIA 77-68 (18-16; 40-34; 55-49;77-68)

ITALIA: Monaldi, Fallucca, Chillo 4, Tonut 6, Della Valle 12, Laganà 10, Ruzzier 8, Lombardi 4, Imbrò 10, Abass 18, Cefarelli 2, Landi 3.

RUSSIA: Popov, Sokolov 2, D. Zakharov 5, Sakharov 2, Loginov 6, Komolov 11, A. Zakharov 19, Truskhin 6, Dushnelkov, Gudumak 15, Chilkin, Rogozhkin 2.