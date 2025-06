Basket,Europeo Under20: Italia da leggenda, è oro!

Venti anni dopo la prima ed unica volta l’Italia ritorna sul tetto d’Europa nella categoria under 20 di Basket: i ragazzi di coach Pino sacripanti riscattano la sconfitta subita due anni fa in finale con la Spagna e supera la Lettonia nella finale andata in scena a Tallinn.

L’inizio di gara è nervoso, le due squadre sentono l’importanza della posta in palio ed al primo intervallo il punteggio segna 13-9 per i lettoni con molti errori da ambo le parti. Nella seconda frazione gli azzurri hanno un momento di black out e vanno addirittura sul -11, salvo poi recuperare un pochino, andando al riposo sul -8.

Al rientro in campo la musica cambia: Landi continua a spadroneggiare sotto le plance ma aggiunge anche qualche tripla al suo repertorio, ma è Amedeo Della Valle ad entrare di prepotenza nel match: prima si sblocca con un canestro in penetrazione regalando il +5 a 3′ dal termine, poi trova la prima bomba che consente agli azzurri di chiudere sul 46-42 all’ultimo intervallo.

Negli ultimi 10’inizialmente gli azzurrini concedono molti secondi tiri, ma Della Valle dimostra a tutti di essere un fenomeno e con 14 punti nell’ultimo quarto (10 negli ultimi 3 minuti ndr) regala la medaglia d’oro all’Italia che dimostra di essere pienamente in salute a livello giovanile.

ITALIA – LETTONIA 67-60 (9-13; 23-31; 46-42;67-60)

ITALIA: Monaldi, Fallucca, Chillo 2, Tonut 10, Della Valle 19, Laganà 3, Ruzzier 2, Lombardi 4, Imbrò 4, Abass 10, Cefarelli, Landi 13.

LETTONIA: Vecvagars 8, Jakovics 6, Rekis, Gromovs, Berzins 26, Leimanis, Krumins 4, Stumbris, Stelmahers, Saulitis, Grazulis 10, Silins 6 .