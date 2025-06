Basket,europei under 16 femminili: Italia, ai quarti c’è la Russia

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale Under 16 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Varna (Bulgaria). Le azzurrine hanno ceduto per 60-44 all’Ungheria nella terza ed ultima gara della seconda fase.

Con questo risultato, le ragazze di coach Lucchesi si qualificano ai Quarti di finale come terze nel Girone F; venerdì sarà la Russia (palla a due alle ore 19.30 in Italia), seconda nel Girone E, l’avversaria per un posto in zona medaglie.

Contro l’Ungheria Giulia Ciavarella e Francesca Pan sono state le migliori realizzatrici azzurre con 8 punti.

Il primo quarto dopo un avvio in equilibrio è di predominio ungherese, con le azzurrine che si riportano sotto nel secondo periodo tornando a -4 (21-25).

Al rientro in campo sorpasso azzurro grazie ad un parziale di 7-0, ma il finire di periodo vede sempre le magiare avanti seppur di una sola lunghezza (38-37). L’Ungheria fa la differenza nell’ultimo quarto, grazie ad un parziale di 22-7, vincendo 60-44.

Ungheria-Italia 60-44 (13-6; 25-21; 38-37)

Ungheria: Dubei 13, Weninger 5, Böröndy 6, Kiss 14, Horváth ne, Toth 4, Aho 7, Solymosi ne, Bach ne, Nagy 2, Kuttor 7, Studer 2. All. Mészárosné Kovács

Italia: Porcu 6, Santucci 7, Chiabotto 2, Castello, Zecchin 2, Ciavarella 8, Zavagnini ne, Pan 8, Keys, Cubaj 4, Costa 2, Bonomi 5. All. Lucchesi