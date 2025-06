Basket, vittorie europee per Roma e Reggio Emilia

La settimana europea si apre con due successi per le italiane: in Eurochallenge, la Grissin Bon Reggio Emilia ottiene la matematica qualificazione alla seconda fase grazie al successo interno contro il Team Teho Sport Kotka per 86-75.

In Eurocup invece vittoria di misura dell’Acea Roma che supera per 83-81 il Cai Saragozza: vittoria che comunque non dovrebbe consentire ai capitolini di rientrare in corsa per la qualificazione.

