Basket: Victor Wembanyama, niente Europei 2025 con la Francia

L’attenzione generale è sugli Europei femminili al momento, ma anche dalla parte degli Europei maschili in tema di pallacanestro le cose si stanno muovendo, e molto rapidamente. Soprattutto in casa Francia. Dopo che, qualche giorno fa, c’era stata la rinuncia di Rudy Gobert, adesso arriva anche quella di Victor Wembanyama.

Un forfait, va detto, ampiamente preannunciato, ma che viene reso fatto compiuto dalle pagine di Le Parisien. Secondo il noto quotidiano capitolino, la lista di coach Frederic Fauthoux (successore di Vincent Collet), che comprenderà 20 nomi, non avrà quello della stella dei San Antonio Spurs.

Ovviamente il problema è tutto da riferire alla trombosi venosa alla spalla che ha colpito Wembanyama nello scorso febbraio, il che lo ha portato a uscire di scena per l’intero resto della stagione NBA. Da allora gli allenamenti non li ha neanche ripresi, anche se RC Buford, il presidente degli Spurs, a L’Equipe ha parlato di una prossima ripresa in questo senso.

Chiaramente per la Francia dovrà essere ridisegnato tutto il pacchetto lunghi, visto che mancheranno i due uomini di maggiore spessore. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Wembanyama non aveva minimamente fatto mancare il proprio supporto, e pur tirando col 42,2% dal campo aveva messo insieme una media di 15,8 punti e 9,7 rimbalzi in 29,8 minuti di media. Spettacolare la sua performance da 25 e 7 nella finale contro Team USA, in cui ha tenuto vivi i suoi fino a quando Steph Curry non ha deciso che con quattro triple consecutive, una più folle dell’altra, poteva anche considerarsi chiuso il discorso.