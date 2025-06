Basket, Top & Flop della sedicesima giornata

Effettuato il giro di boa, inizia il girone di ritorno in massima serie: riviviamo la giornata con i top& flop del sedicesimo turno.

TOP

Vanoli Cremona: Siena ormai non è più la corazzata di un tempo, ma l’impresa di ieri fa morale e punti pesanti in classifica.

Luca Banchi: se Milano adesso recita da protagonista in Italia ed Eurolega gran parte del merito è anche suo dopo un avvio non certo esaltante.

Giacomo Galanda: il veterano di Pistoia dice la sua alla veneranda età di 39 anni nell’impresa dei toscani contro Cantù. Per il friulano 7 punti e 12 minuti in campo di grande esperienza.

FLOP

Enel Brindisi: premesso che finora la stagione dei pugliesi è da incorniciare, il primo quarto visto ieri a Milano stona con tutto quanto è stato prodotto finora.

Frank Vitucci: la sua Avellino è la delusione stagionale, che rischia addirittura seriamente di fallire anche l’aggancio ai play off, immeritati tra l’altro per quanto visto sino ad oggi.

Jeff Brooks: appena due punti in 25 minuti per l’ala americana di Caserta. Troppo pochi per uno che viaggia a 14 di media a partita e la chiave degli appena 60 punti realizzati dalla sua squadra nella trasferta di Venezia.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com